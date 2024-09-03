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Kayıp Narin için mahallenin çevresi 8 kez arandı

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde Kur'an kursundan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Narin Güran'ı (8) arama çalışmaları 14'üncü güne girdi. Mahallenin çevresi bugüne kadar 8 kez aranırken, Diyarbakır'daki özel ekip, Ankara'dan gelen özel ekiple koordineli şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 03 Eylül 2024 18:09, Son Güncelleme : 03 Eylül 2024 18:11
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Kayıp Narin için mahallenin çevresi 8 kez arandı

Olay, 21 Ağustos'ta öğleden sonra, Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kur'an kursuna giden Narin Güran, çıkışta evlerine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla aradı. Köylülerle yapılan aramadan da sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran, aynı gün saat 20.00 sıralarında jandarma karakoluna giderek kızının kayıp olduğunu bildirdi. Bunun üzerine bölgeye Bağlar Jandarma Komutanlığı, Bağlar Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat timleri, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü, Köpek İz Takip Timi ve Su Altı Arama Kurtarma Timi'nin yanı sıra sağlık, AFAD, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ekipleri ile ilçe belediyelerinden de arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Narin'in kaybolduğu saatlerde yoldan geçtiği tespit edilen yaklaşık 150 araç sorgulandı. Mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapıldı. Bugüne kadar toplamda 12 bin 565 araç arandı, 130 kişinin ifadesine başvuruldu, 32 bin 952 kişi kontrol edildi, 7 iz takip köpeği ile 11 bin dönümden fazla alanda arama yapıldı.

SON GÖRÜNTÜLERİ OKULUN GÜVENLİK KAMERASINDA

Ayrıca Narin'in kaybolmadan önce son görüntüleri ortaya çıktı. Okulun, 21 Ağustos'ta saat 15.15'teki güvenlik kamerası görüntülerinde, Narin'in 4 arkadaşıyla yürüdüğü ve ardından ayrılıp tepe yolunu kullanarak, evine doğru gittiği yer aldı.

Arama çalışmalarında 22 Ağustos'ta Güran ailesinin evine 3 kilometre mesafede, 28 Ağustos'ta ise 2 kilometre mesafede iki farklı çocuk terliği bulundu. Ancak her iki terliğin de ailesinin beyanıyla Narin Güran'a ait olmadığı belirlendi. Soruşturma kapsamında Narin Güran'ın ağabeyi E.G. (18), kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alındı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemede, ısırık izlerinin Narin'e ait olup olmadığı tespit edilemeyince E.G. serbest bırakıldı.

NARİN'İN AMCASI TUTUKLANDI

Soruşturma sürerken, bu kez Narin'in amcası, aynı zamanda kırsal Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı Salim Güran da gözaltına alındı. Güran'ın aracından alınan DNA örneklerinin, Narin'in kıyafetlerindeki DNA örnekleriyle eşleştiği belirtildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından zırhlı araçla adliyeye sevk edilen Salim Güran, çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Kasten öldürme' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklandı.

NARİN'İ ÖZEL EKİP ARIYOR

Narin'i arama çalışmalarının 14'üncü gününde, jandarma tarafından oluşturulan Diyarbakır'daki özel ekiple, Ankara'dan gelen özel ekip, koordineli bir şekilde çalışmasını sürdürdü. Ekip, mahallenin içinde ve çevresinde çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin bugüne kadar yaptığı çalışmalarda mahallenin çevresi 8 kez arandı. Ancak Narin'e dair bir ize rastlanmadı. Mahallenin giriş ve çıkışlarında jandarma ekipleri, araçların plakalarını ve sürücülerinin kimliklerini kayıt altına alarak, arama çalışmalarını sürdürüyor.

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