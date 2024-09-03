Samsun Adliyesi, 'kendi enerjisini üreten ilk adliye' olacak

Türkiye dev işbirliği için Çin'le görüşmelere başladı!
Türkiye dev işbirliği için Çin'le görüşmelere başladı!
İlkokul öğretmenleri için süreç odaklı materyaller yayımlandı!
İlkokul öğretmenleri için süreç odaklı materyaller yayımlandı!
Sponsorlu İçerik
Togg'dan Eylül ayına özel yeni kampanya
Togg'dan Eylül ayına özel yeni kampanya
Dolar yeniden 34 TL'nin üzerine çıktı
Dolar yeniden 34 TL'nin üzerine çıktı
Kamu Çalışanları Stratejik Araştırmalar Merkezi açıldı
Kamu Çalışanları Stratejik Araştırmalar Merkezi açıldı
AK Parti'de kongre süreci başladı
AK Parti'de kongre süreci başladı
CHP, TBMM'nin olağanüstü toplanması için başvurdu
CHP, TBMM'nin olağanüstü toplanması için başvurdu
Dilruba Kayserilioğlu'na 7 ay 15 gün hapis cezası
Dilruba Kayserilioğlu'na 7 ay 15 gün hapis cezası
THY ve Ajet özelleştirilecek mi? Bakan Abdulkadir Uraloğlu: Gündemde yok
THY ve Ajet özelleştirilecek mi? Bakan Abdulkadir Uraloğlu: Gündemde yok
Bakan Tunç, kayıp Narin Güran'ın amcasının tutuklanma nedeni tedbir
Bakan Tunç, kayıp Narin Güran'ın amcasının tutuklanma nedeni tedbir
'Ayhan Bora Kaplan suç örgütü' davasında 7 sanığa tahliye
'Ayhan Bora Kaplan suç örgütü' davasında 7 sanığa tahliye
Okulda 7 yaşındaki Miray'ın öldüğü kazada öğretmen tutuklandı
Okulda 7 yaşındaki Miray'ın öldüğü kazada öğretmen tutuklandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan enflasyon değerlendirmesi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan enflasyon değerlendirmesi
3 büyükşehirde okul servis ücretleri belli oldu
3 büyükşehirde okul servis ücretleri belli oldu
'PIKTES' öğretmenlerine eğitim öğretim yılı hazırlık ödeneği verilecek
'PIKTES' öğretmenlerine eğitim öğretim yılı hazırlık ödeneği verilecek
'Türkiye'de yılda 10 binden fazla çocuk kayboluyor' iddiası yalanlandı
'Türkiye'de yılda 10 binden fazla çocuk kayboluyor' iddiası yalanlandı
Özgür Özel: Erdoğan aday olsun istiyoruz
Özgür Özel: Erdoğan aday olsun istiyoruz
Bakan Şimşek: Dezenflasyon belirginleşiyor
Bakan Şimşek: Dezenflasyon belirginleşiyor
e-Devlet'te yeni hizmet: Kolay Adres Sorgulama
e-Devlet'te yeni hizmet: Kolay Adres Sorgulama
Ağustos ayının zam şampiyonu açıklandı
Ağustos ayının zam şampiyonu açıklandı
LPG'ye zam yolda
LPG'ye zam yolda
Kira artış oranı belli oldu
Kira artış oranı belli oldu
'Evlilik kredisi' uygulamasında yeni dönem başladı
'Evlilik kredisi' uygulamasında yeni dönem başladı
MİT'ten Mossad'ın para ağına operasyon
MİT'ten Mossad'ın para ağına operasyon
AK Parti'ye 'taze kan' geliyor! Yönetim gençlere emanet edilecek
AK Parti'ye 'taze kan' geliyor! Yönetim gençlere emanet edilecek
Mevduatta TL'nin cazibesı artacak
Mevduatta TL'nin cazibesı artacak
'Bundan sonraki hikayelerde gömülü finans konuşulacak'
'Bundan sonraki hikayelerde gömülü finans konuşulacak'
Depremden etkilenen 4 il ve 2 ilçe için süre uzatıldı
Depremden etkilenen 4 il ve 2 ilçe için süre uzatıldı
Almanya tarihinde bir ilk! Otomobil devi fabrikasını kapatmayı planlıyor
Almanya tarihinde bir ilk! Otomobil devi fabrikasını kapatmayı planlıyor
Bakan Tunç'tan Kara Harp Okulundaki yemin görüntülerine açıklama
Bakan Tunç'tan Kara Harp Okulundaki yemin görüntülerine açıklama
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Samsun Adliyesi, 'kendi enerjisini üreten ilk adliye' olacak

Samsun'da 4 bloktan oluşan adliyenin hizmet binasının çatı katına kurulacak Güneş Enerji Santrali (GES) ile Samsun Adliyesi kendi enerjinin yüzde 40'ını üreterek tasarruf sağlayacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Eylül 2024 18:38, Son Güncelleme : 03 Eylül 2024 19:32
Yazdır

Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Samsun Adliyesi İsa Fidan Konferans Salonu'nda düzenlenen 2024-2025 Adli Yıl açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'de örnek olacakları projeyi hayata geçireceklerini söyledi.

Samsun adliyesisin kendi enerjisini üreteceğini belirten Kılıç, "GES projemiz Dünya Bankası finansmanını, kamu belediye yenilenebilir enerji projesi kapsamında, Hazine ve Maliye Bakanlığının mali güvencesiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yürüttüğü proje kapsamında adliye ana hizmet binasında bulunan 4 ayrı blok, üst kısmına çatı tipi, güneş enerji santrali fizibilite işlemlerini tamamladık." dedi.

Kılıç, çatı katlarına GES tesisi kurulması talebinin onay aldığını ifade ederek, "Yapılacak olan enerji santralimiz 400 KW kapasitesinde olacaktır. Sistemin devreye girmesi sonrasında adliyenin enerji tüketiminin yüzde 40'ını üreteceğiz. Böylelikle adliyemiz yüzde 40 oranında enerji tasarrufu sağlayacaktır. Proje ile birlikte Türkiye'de kendi enerjisini kısmen de olsa üreten tek adliye unvanına sahip olacağız." ifadesini kullandı.

Kılıç, şehit olan savcılar Murat Uzun ile Mehmet Selim Kiraz başta olmak üzere hakim ve savcılar ile Filistin'de hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Programa, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, Samsun Adalet Komisyonu Başkanı Nahit Köseoğlu, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Mustafa Çetin, Samsun Barosu Başkanı Pınar Gürsel Yıldıran, kent protokolü, hakim ve savcılar, adliye personeli ile davetliler katıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber