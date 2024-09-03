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Türkiye dev işbirliği için Çin'le görüşmelere başladı!

ABD merkezli finans ajansı Bloomberg, Türkiye'nin nadir toprak elementleri rezervlerini işlemek için Çin ile işbirliği görüşmeleri yürüttüğünü öne sürdü. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın ekim ayında Çin'e gidecek heyete liderlik etmesinin beklendiği belirtilirken, bu adımın Türkiye'yi Çinli elektrikli araç ve batarya üreticileri için daha cazip hale getirebileceği ifade edildi.

Haber Giriş : 03 Eylül 2024 20:11, Son Güncelleme : 03 Eylül 2024 20:11
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Türkiye dev işbirliği için Çin'le görüşmelere başladı!

ABD'li finans ajansı Bloomberg, Türkiye'nin nadir toprak elementleri rezervlerini işlemek için Çin ile işbirliği yapmaya hazırlandığını iddia etti.

Bakan Bayraktar ekim ayında Çin'e gidecek heyete liderlik edecek

İsminin açıklanmasını istemeyen kaynakların Bloomberg'e yaptığı açıklamaya göre , Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar'ın ekim ayında ileri düzeyde görüşmeler yapmak üzere Çin'e gidecek bir heyete liderlik etmesi bekleniyor. Bu hamle, Türkiye'nin Çin ve Rusya'nın da dahil olduğu 5 büyük gelişmekte olan ülkenin oluşturduğu BRICS'e katılmak için başvuruda bulunduğu sırada geldi.

Bakanlık yorum yapmayı reddetti

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yorum yapmayı reddederken Çin Ticaret Bakanlığı ise yorum talebine yanıt vermedi.

Ayrıca kaynaklar; BYD'nin Türkiye'de bir fabrika kurmak için anlaşmasının ardından, Türkiye'nin Çinli şirketleri ülkede pil üretimi yapmaya teşvik edebilecek bir adım atılmasından da umutlu olduğunu söyledi.

Erdoğan, Çin ile işbirliğini görüşmüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temmuz ayı başında Kazakistan'da Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya gelmiş ve bir dizi yüksek teknoloji uygulamasında kullanılan metallerin geliştirilmesi konusunda Çin ile işbirliğini ele almıştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada "Ülkemizi küresel nadir toprak elementleri tedarik zincirinde önemli bir oyuncu haline getirecek endüstriyel ölçekteki tesisin devreye alınması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." demişti. Kacır, "Türkiye'yi elektrikli araçlar, batarya ve yenilenebilir enerji teknolojilerinde hammaddeden son ürüne üretim zincirinin farklı halkalarında da söz sahibi konuma taşıyacağız" ifadesini kullamıştı.

Çinli üreticiler Gümrük Birliği avantajıyla Avrupa pazarında güçlenmeyi hedefliyor

Çin, son 30 yılda madencilikte ve özellikle de rüzgar türbinlerinden askeri donanım ve elektrikli araçlara kadar birçok alanda kullanılan nadir toprak elementlerinin rafine edilmesinde etkili bir rol üstlendi.

Çinli üreticiler, Türkiye'nin Gümrük Birliği üyeliğinden yararlanarak, Avrupa'daki pazar paylarını artırmaya çalışıyorlar. Türkiye halihazırda BYD ve Chery Automobile Co Ltd. ile ülkede fabrika yatırımları için müzakereler yürütüyor.

2 yıl önce Eskişehir'de rezerv keşfedilmişti

İki yıl önce Türkiye, Eskişehir yakınlarındaki Beylikova'da tek bir alanda dünyanın en büyük ikinci nadir toprak mineralleri rezervini keşfetmişti. Enerji Bakanlığı, hammaddeleri işlemek için bir zenginleştirme tesisi kurmaya hazır olduğunu duyurmuştu.

Yetkililer, Türkiye'nin Beylikova'da keşfedilen elementleri mümkün olan en yüksek saflıkta ayrı ayrı elementlere ayırmak istediğine dikkat çekiyor.

Çin Komünist Partisi'nin yayın organı Global Times gazetesi de o dönemde bu bulgunun Çin ve Türkiye'nin işbirliği yapması için bir fırsat yarattığını yazmıştı.

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