Bahçelievler'deki hastane saldırısında 11 şüpheli tutuklandı

Türkiye dev işbirliği için Çin'le görüşmelere başladı!
Türkiye dev işbirliği için Çin'le görüşmelere başladı!
İlkokul öğretmenleri için süreç odaklı materyaller yayımlandı!
İlkokul öğretmenleri için süreç odaklı materyaller yayımlandı!
Sponsorlu İçerik
Togg'dan Eylül ayına özel yeni kampanya
Togg'dan Eylül ayına özel yeni kampanya
Dolar yeniden 34 TL'nin üzerine çıktı
Dolar yeniden 34 TL'nin üzerine çıktı
Kamu Çalışanları Stratejik Araştırmalar Merkezi açıldı
Kamu Çalışanları Stratejik Araştırmalar Merkezi açıldı
AK Parti'de kongre süreci başladı
AK Parti'de kongre süreci başladı
CHP, TBMM'nin olağanüstü toplanması için başvurdu
CHP, TBMM'nin olağanüstü toplanması için başvurdu
Dilruba Kayserilioğlu'na 7 ay 15 gün hapis cezası
Dilruba Kayserilioğlu'na 7 ay 15 gün hapis cezası
THY ve Ajet özelleştirilecek mi? Bakan Abdulkadir Uraloğlu: Gündemde yok
THY ve Ajet özelleştirilecek mi? Bakan Abdulkadir Uraloğlu: Gündemde yok
Bakan Tunç, kayıp Narin Güran'ın amcasının tutuklanma nedeni tedbir
Bakan Tunç, kayıp Narin Güran'ın amcasının tutuklanma nedeni tedbir
'Ayhan Bora Kaplan suç örgütü' davasında 7 sanığa tahliye
'Ayhan Bora Kaplan suç örgütü' davasında 7 sanığa tahliye
Okulda 7 yaşındaki Miray'ın öldüğü kazada öğretmen tutuklandı
Okulda 7 yaşındaki Miray'ın öldüğü kazada öğretmen tutuklandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan enflasyon değerlendirmesi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan enflasyon değerlendirmesi
3 büyükşehirde okul servis ücretleri belli oldu
3 büyükşehirde okul servis ücretleri belli oldu
'PIKTES' öğretmenlerine eğitim öğretim yılı hazırlık ödeneği verilecek
'PIKTES' öğretmenlerine eğitim öğretim yılı hazırlık ödeneği verilecek
'Türkiye'de yılda 10 binden fazla çocuk kayboluyor' iddiası yalanlandı
'Türkiye'de yılda 10 binden fazla çocuk kayboluyor' iddiası yalanlandı
Özgür Özel: Erdoğan aday olsun istiyoruz
Özgür Özel: Erdoğan aday olsun istiyoruz
Bakan Şimşek: Dezenflasyon belirginleşiyor
Bakan Şimşek: Dezenflasyon belirginleşiyor
e-Devlet'te yeni hizmet: Kolay Adres Sorgulama
e-Devlet'te yeni hizmet: Kolay Adres Sorgulama
Ağustos ayının zam şampiyonu açıklandı
Ağustos ayının zam şampiyonu açıklandı
LPG'ye zam yolda
LPG'ye zam yolda
Kira artış oranı belli oldu
Kira artış oranı belli oldu
'Evlilik kredisi' uygulamasında yeni dönem başladı
'Evlilik kredisi' uygulamasında yeni dönem başladı
MİT'ten Mossad'ın para ağına operasyon
MİT'ten Mossad'ın para ağına operasyon
AK Parti'ye 'taze kan' geliyor! Yönetim gençlere emanet edilecek
AK Parti'ye 'taze kan' geliyor! Yönetim gençlere emanet edilecek
Mevduatta TL'nin cazibesı artacak
Mevduatta TL'nin cazibesı artacak
'Bundan sonraki hikayelerde gömülü finans konuşulacak'
'Bundan sonraki hikayelerde gömülü finans konuşulacak'
Depremden etkilenen 4 il ve 2 ilçe için süre uzatıldı
Depremden etkilenen 4 il ve 2 ilçe için süre uzatıldı
Almanya tarihinde bir ilk! Otomobil devi fabrikasını kapatmayı planlıyor
Almanya tarihinde bir ilk! Otomobil devi fabrikasını kapatmayı planlıyor
Bakan Tunç'tan Kara Harp Okulundaki yemin görüntülerine açıklama
Bakan Tunç'tan Kara Harp Okulundaki yemin görüntülerine açıklama
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Bahçelievler'deki hastane saldırısında 11 şüpheli tutuklandı

BAHÇELİEVLER Devlet Hastanesi acil servisindeki ve Mahmutbey Caddesi'nde gerçekleşen silahlı saldırılarda 1 kişi ölürken 6 kişi yaralanmıştı. Birbiriyle bağlantılı olduğu anlaşılan iki olayda gözaltına alınan 11 kişi tutuklandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 03 Eylül 2024 20:19, Son Güncelleme : 03 Eylül 2024 20:21
Yazdır
Bahçelievler'deki hastane saldırısında 11 şüpheli tutuklandı

Bahçelievler Devlet Hastanesi'nde 31Ağustos cumartesi günü saat 02.30 sıralarında meydana gelen olayda, acil servis bölümünün önüne gelen şüpheliler, hastaneye doğru ateş açmıştı. Açılan ateşte o sırada dışarıda bulunan, bir hastane polisi, bir jandarma, hastane güvenlik görevlisi ve 2'si hasta yakını olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Aynı gece Mahmutbey Caddesi'nde de silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kişi ölürken 1 kişi de yaralandı.

'ÖRGÜTE ÜYE OLMAK' SUÇUNDAN TUTUKLANDILAR

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Barosu'nca yürütülen çalışmalar sonucunda iki olayın birbiri ile bağlantılı olduğunun tespit edildi. Tutuklamaya sevk edilen 11 şüpheli, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçundan tutuklandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber