Konya'da 100 metre çapında yeni obruk oluştu

Sınır kapılarında rekor: 4 milyondan fazla gurbetçi giriş çıkış yaptı
Sınır kapılarında rekor: 4 milyondan fazla gurbetçi giriş çıkış yaptı
İlkokul öğretmenleri için süreç odaklı materyaller yayımlandı!
İlkokul öğretmenleri için süreç odaklı materyaller yayımlandı!
Sponsorlu İçerik
Kaynaştırma öğrencilerine sınıflarda 'farklılaştırılmış eğitim' başlıyor
Kaynaştırma öğrencilerine sınıflarda 'farklılaştırılmış eğitim' başlıyor
Eğitim-Bir-Sen'den İLKSAN raporu: Yıllık zararı 2 milyar lira
Eğitim-Bir-Sen'den İLKSAN raporu: Yıllık zararı 2 milyar lira
AJet'ten rötar rekoru! Aynı uçak 6 kez rötar yaptı
AJet'ten rötar rekoru! Aynı uçak 6 kez rötar yaptı
Türkiye dev işbirliği için Çin'le görüşmelere başladı!
Türkiye dev işbirliği için Çin'le görüşmelere başladı!
Togg'dan Eylül ayına özel yeni kampanya
Togg'dan Eylül ayına özel yeni kampanya
Dolar yeniden 34 TL'nin üzerine çıktı
Dolar yeniden 34 TL'nin üzerine çıktı
Kamu Çalışanları Stratejik Araştırmalar Merkezi açıldı
Kamu Çalışanları Stratejik Araştırmalar Merkezi açıldı
AK Parti'de kongre süreci başladı
AK Parti'de kongre süreci başladı
CHP, TBMM'nin olağanüstü toplanması için başvurdu
CHP, TBMM'nin olağanüstü toplanması için başvurdu
Dilruba Kayserilioğlu'na 7 ay 15 gün hapis cezası
Dilruba Kayserilioğlu'na 7 ay 15 gün hapis cezası
THY ve Ajet özelleştirilecek mi? Bakan Abdulkadir Uraloğlu: Gündemde yok
THY ve Ajet özelleştirilecek mi? Bakan Abdulkadir Uraloğlu: Gündemde yok
Bakan Tunç, kayıp Narin Güran'ın amcasının tutuklanma nedeni tedbir
Bakan Tunç, kayıp Narin Güran'ın amcasının tutuklanma nedeni tedbir
'Ayhan Bora Kaplan suç örgütü' davasında 7 sanığa tahliye
'Ayhan Bora Kaplan suç örgütü' davasında 7 sanığa tahliye
Okulda 7 yaşındaki Miray'ın öldüğü kazada öğretmen tutuklandı
Okulda 7 yaşındaki Miray'ın öldüğü kazada öğretmen tutuklandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan enflasyon değerlendirmesi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan enflasyon değerlendirmesi
3 büyükşehirde okul servis ücretleri belli oldu
3 büyükşehirde okul servis ücretleri belli oldu
'PIKTES' öğretmenlerine eğitim öğretim yılı hazırlık ödeneği verilecek
'PIKTES' öğretmenlerine eğitim öğretim yılı hazırlık ödeneği verilecek
'Türkiye'de yılda 10 binden fazla çocuk kayboluyor' iddiası yalanlandı
'Türkiye'de yılda 10 binden fazla çocuk kayboluyor' iddiası yalanlandı
Özgür Özel: Erdoğan aday olsun istiyoruz
Özgür Özel: Erdoğan aday olsun istiyoruz
Bakan Şimşek: Dezenflasyon belirginleşiyor
Bakan Şimşek: Dezenflasyon belirginleşiyor
e-Devlet'te yeni hizmet: Kolay Adres Sorgulama
e-Devlet'te yeni hizmet: Kolay Adres Sorgulama
Ağustos ayının zam şampiyonu açıklandı
Ağustos ayının zam şampiyonu açıklandı
LPG'ye zam yolda
LPG'ye zam yolda
Kira artış oranı belli oldu
Kira artış oranı belli oldu
'Evlilik kredisi' uygulamasında yeni dönem başladı
'Evlilik kredisi' uygulamasında yeni dönem başladı
MİT'ten Mossad'ın para ağına operasyon
MİT'ten Mossad'ın para ağına operasyon
AK Parti'ye 'taze kan' geliyor! Yönetim gençlere emanet edilecek
AK Parti'ye 'taze kan' geliyor! Yönetim gençlere emanet edilecek
Mevduatta TL'nin cazibesı artacak
Mevduatta TL'nin cazibesı artacak
Ana sayfaHaberler Yerel Haberler

Konya'da 100 metre çapında yeni obruk oluştu

Konya'nın Karapınar ilçesinde 100 metre çapında ve 10 metre derinliğinde yeni bir obruk oluştu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Eylül 2024 22:47, Son Güncelleme : 03 Eylül 2024 23:11
Yazdır
Konya'da 100 metre çapında yeni obruk oluştu

Bir pancar tarlasının yanında, Mısırlı Yaylası mevkisinde merada oluşan obruk tarlada çalışan işçiler tarafından fark edildi.

Konuya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan bölge sakinlerinden Mehmet Özata, olayla ilgili şunları söyledi:

"Karapınar Mısırlı Yaylası köyündenim. Bugün babamla görüşmüştük, koyunları otlatan çoban, bir yerin çöktüğünü söylemiş. Geldik baktık, gerçekten büyük bir çöküntü var. Diğer obruklardan çok farklı görünüyor. Durum bu."

Özata, bölgedeki obrukların fazlalığına da dikkat çekerek, "Bu bölgede çok fazla obruk var. Mısırlı civarında 6-7 tane obruk oluştu. Farklı çöküntüler oluyor. Ne olacağını bilmiyoruz, endişeliyiz." ifadelerini kullandı.

Obruğun meydana geldiği sırada pancar tarlasında çalışan işçi Nasir Ahmet ise olayı şöyle anlattı:

"Dün gece saat 02.30'da bir ses duydum. Sabah pancar tarlasına geldiğimde büyük bir çöküntü gördüm. Abimi aradım, durumu anlattım ve fotoğraf çektim. Çok korktuk, gece vana çevirmeye gelmiştim. Buradan motosikletle bile geçmeye korkuyorum. O ses uçak sesi gibiydi, meğer burası çökmüş."

Konya'nın Karapınar ilçesinde Ekmekçi Yaylası'nda yine bugün 6 metre derinliğinde, 25 metre çapında bir başka obruk oluşmuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber