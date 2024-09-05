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Büyükşehir belediyelerindeki genel sekreter ve genel müdürlerin ek göstergesi

Büyükşehir Belediyelerinin Genel Sekreter ve Yardımcıları ile Bağlı Kuruluşlarının Genel Müdür ve Yardımcılarının ek göstergeleri 657 sayılı Kanun ve 5216 sayılı Kanun hükümlerine göre 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 7417 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeler dikkate alınarak belirlenmektedir.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Eylül 2024 00:02, Son Güncelleme : 05 Eylül 2024 08:13
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Büyükşehir belediyelerindeki genel sekreter ve genel müdürlerin ek göstergesi

Bilindiği üzere; ek gösterge 657 sayılı Kanunun "göstergeler" başlıklı 43'üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendine göre tespit edilir. Ek gösterge; bu Kanuna tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin aylıkları; hizmet sınıfları, görev türleri ve aylık alınan dereceler dikkate alınarak bu kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde gösterilen ek gösterge rakamlarının eklenmesi suretiyle hesaplanır. II sayılı cetvelde yer alan unvanlarda değişiklik yapmaya ve yeni unvanlar ilave etmeye Cumhurbaşkanı yetkilidir. Bu ek göstergeler, ilgililerin belirtilen sınıf ve görevlerde bulundukları sürece ödemelere esas alınıp, terfi bakımından kazanılmış hak sayılmaz. Kurumların 1, 2, 3 ve 4 üncü dereceli kadrolarına atananlara uygulanacak ek göstergeler, ilgililerin daha önce bulunmuş oldukları kariyerleri ile ilgili sınıf veya ekli I sayılı Cetvelin Genel İdare Hizmetleri Sınıfı (g) bölümünde belirtilen görevlerde kazanılmış hak aylık derecelerine göre alabilecekleri ek göstergelerden düşük olamaz.

I Sayılı Cetvel Hizmet Sınıfları İtibariyle Unvan Veya Aylık Alınan Derecelere Göre Ek Göstergeleri; II Sayılı Cetvel Kadroları Genel İdare Hizmetleri Sınıfının Birinci Derecesinde Bulunanların Ek Göstergeleri göstermektedir.

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun "personel istihdamı" başlıklı 22'nci maddesinin ikinci fıkrasına göre; genel sekreter kadrosuna atananlar, genel idare hizmeti sınıfına dahil bakanlık genel müdürleri, genel sekreter yardımcısı kadrosuna atananlar bakanlık müstakil (bağımsız) daire başkanları için ilgili mevzuatında öngörülen ek göstergelerden aynen yararlanırlar.

Bu bilgiler ışığında 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ek gösterge, büyükşehir belediyeleri genel sekreterleri için 7000; büyükşehir belediyeleri genel sekreter yardımcıları için 4400; büyükşehir belediyeleri bağlı kuruluşlarının (örneğin Ankara için ASKİ, İstanbul için İSKİ gibi) genel müdürleri için 7000; büyükşehir belediyeleri bağlı kuruluşlarının genel müdür yardımcıları için 4200 olarak uygulanacaktır.

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