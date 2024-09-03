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ODTÜ öğrencileri, Rektör Yozgatlıgil'in konuşmasını protesto etti

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), 2023-2024 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni ODTÜ Stadyumu'nda gerçekleştirildi. ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil'in hitap konuşmasını gerçekleştirdiği sırada sahnede bulunan elektrikler kesilerek rektör protesto edildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 03 Eylül 2024 23:17, Son Güncelleme : 03 Eylül 2024 23:23
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ODTÜ öğrencileri, Rektör Yozgatlıgil'in konuşmasını protesto etti

ODTÜ'nün 2023-2024 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni, ODTÜ Devrim Stadyumu'nda gerçekleştirildi. Her sene geleneksel olarak ODTÜ Stadyumu'nda düzenlenen toplu mezuniyet töreni saat 18.00'da başladı. Öğrencilerin açtığı pankartlar, güvenlik kontrolünden geçerek stada kabul edildi. Bando eşliğinde çalınan marşlarla başlayan tören, öğrencilerin cübbeleriyle pankart açarak gerçekleştirdikleri kortejle devam etti. Renkli görüntülerin de yaşandığı kortej anı, Kadir Yavuz'un Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü mezunu Eda Almeriç'e yaptığı evlilik teklifine sahne oldu. Kortejde şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın doğum günü de öğrenciler tarafından unutulmadı. Eğitim Fakültesi öğrencileri tarafından Aybüke Öğretmen pankartları açıldı.

Rektör protesto edildi

Törende, ODTÜ'nün 16 Ağustos 2024 tarihinde göreve başlayan Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil de 2024 mezunlarıyla ve ODTÜ'lülerle bir araya geldi. Mezuniyet töreninde hitabını gerçekleştirmek için sahneye çıkan Rektör Yozgatlıgil, konuşması sırasında öğrencilerin tepkisiyle karşılaştı. ODTÜ'lü öğrenciler, Rektör Yozgatlıgil'in konuşmasını sırtlarını dönerek protesto etti. Ardından, rektörün bulunduğu sahnenin elektriği bilinmeyen bir kişi tarafından kesilerek Yozgatlıgil'in konuşma yapması engellenmeye çalışıldı.

Elektriklerin tekrar açılmasıyla sözlerini tamamlayan Yozgatlıgil, ODTÜ'yü birincilikle bitiren mezunlara diplomalarını takdim etti. Törende üniversite birincileri Ali Yıldız ve Berke Bayrak birer konuşma yaparken, törene katılamayan Sema Betül Demirezen'in video mesajı paylaşıldı. Ayrıca, 2024 yılı mezunları arasında yer alması beklenirken erken yaşta hayatını kaybeden ODTÜ öğrencisi Teoman Mehmet Arslan ve daha önce vefat etmiş tüm ODTÜ öğrencileri anıldı.

Tören, 2024 mezunlarına bölüm öğretim üyeleri tarafından diplomalarının verilmesiyle son buldu.

Bu yıl; 530 yüksek lisans ve 284 doktora mezunu diplomalarını almaya hak kazanırken, lisans programlarından, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü'nden mezun olan 308 öğrenci dahil olmak üzere toplam 2 bin 720 öğrenci mezun oldu.

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