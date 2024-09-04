4 Eylül 2024'ten önemli gündem başlıkları
4 Eylül 2024'ten önemli gündem başlıkları.
1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sivas Kongresi'nin 105'inci Yıl Dönümü Töreni'ne, İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı'na katılacak.
(Sivas/10.00/13.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara 2 No'lu Barosunun düzenlediği Adli Yıl Açılış Kokteyli'ne iştirak edecek.
(Ankara/16.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Küresel e-İhracat Zirvesi'ne katılacak.
(İstanbul/09.30)
2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ağustos ayına ilişkin fiyat gelişmeleri raporunu ve reel efektif döviz kurunu açıklayacak.
(Ankara/10.00/14.30)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve İsrail ordusunun Hizbullah'a yönelik Lübnan'a "önleyici saldırı" başlatmasının ardından gelişmeler takip ediliyor.
(Gazze/Kudüs/Beyrut)
SPOR
1- Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na Fransa'da devam edilecek; milli sporcular 8 branşta müsabakalara çıkacak.
(Paris/10.30-21.30)
2- A Milli Futbol Takımı, Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 6 Eylül'de deplasmanda Galler ile yapacağı ilk maçın hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdürecek.
(İstanbul/17.30)
3- UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. tur 8. Grup maçında Galatasaray Petrol Ofisi, Lüksemburg'un Racing FC Union takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
(Lüksemburg/20.00)
4- Hentbol Erkekler Süper Lig'in ilk haftası, Beşiktaş-Köyceğiz Belediyespor maçıyla tamamlanacak.
(İstanbul/17.00)