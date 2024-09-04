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Servis zulmüne veli dayanışması!

Veliler, cep yakan servis ücretleri karşısında çareyi dayanışmada buldu. "Paylaşımlı taşıma" sistemini hayata geçiren veliler, dönüşümlü olarak çocuklarını okula bırakıyor. Sistemle aileler yüzde 80 tasarruf sağlıyor.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 04 Eylül 2024 08:15, Son Güncelleme : 04 Eylül 2024 08:16
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Servis zulmüne veli dayanışması!

Yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala veliler fahiş servis ücretleriyle karşı karşıya kalınca çareyi yeni yöntemlerde buldu. Veliler, mahallelerindeki diğer ailelerle güçlerini birleştirerek "paylaşımlı taşıma" sistemini hayata geçirdi.

WhatsApp grupları aracılığıyla organize olan veliler, sırayla çocukları okula götürüp getiriyor, böylece hem maliyetleri düşürüyor hem de çocuklarının güvenliğini sağlıyor. Bu dayanışma modeli, ailelerin iş ve yaşam planlarını bu yeni düzene göre organize etmesini de beraberinde getiriyor.

YÜZDE 80 TASARRUF

Yüksek servis maliyetlerinden kaçınmak isteyen birçok aile, çocuklarını sabahları kendi araçlarıyla okula bırakmayı tercih ediyor.

Organize olan aileler, bu yöntemle servis ücretlerinden yüzde 80'e varan tasarruf sağladıklarını belirtiyor. Bazı anneler, ehliyet alarak evde boş duran araçlarını hem kendi çocukları hem de komşularının çocukları için kullanıyor.

KORSANA YÖNELTTİ

Fahiş servis ücretleri korsan taşımacılığa da kapı aralamış durumda. İstanbul'da yaklaşık 5 bin korsan servis olduğu biliniyor. Uzmanlar, korsan servislerin çocukların güvenliği açısından risk taşıdığına dikkat çekiyor.

Veliler, çocuklarını kime emanet ettiklerini bilmedikleri için olumsuzluklar yaşanabileceği konusunda uyarılıyor.

TAKSİ DAHA UCUZ

Okul servisi hizmeti veren şirketler yüzde 100'ün üzerinde zam yaparak, 23 bin TL'lik kısa mesafe ücreti yerine velilerden 80 bin TL talep ediyor. Bir servis şirketi, 3.8 km uzaklıktaki ev için yıllık 60.000 TL talep ediyor. Bu durumda yılda 180 gün servis kullanan bir öğrenci için günlük ücret ortalama 333 TL'ye oluyor. Öğrenci aynı mesafeyi her gün taksiyle gidip gelse günlük ödemesi gereken ücret ortalama 200-220 TL arasında.

HUKUKÇULAR: DAVA AÇIN

Hukukçular da velilere "Okul servislerinde fahiş ücretlerle karşılaşırsanız hukuki yollara başvurarak ödediğiniz yüksek miktarları geri alabilirsiniz" diyor. UKOME tarafından belirlenen ücretin tavan sınır olduğunu, bunun üstünde ücret talep edilemeyeceğini belirten hukukçular, "Tarifenin üzerine çıkıldığında veliler, UKOME'ye bildirsinler. Velilerin, ayrıca servis hizmeti aldığı işletmeye de itirazlarını yazılı bildirmesi gerekir. Bu bildirimde UKOME tarifesinin üzerinde bedel ödenmek istenmediği belirtmeli ve bir kopyası da kendilerinde kalmalı. Çünkü sonrasında tüketici hakem heyetine başvurularak, bu ekstra ödenen ücretler kolaylıkla geri istenebilir" diyor. Servisçiler ise parayı okullardaki komisyoncuların aldığını, kendilerinin de hostes çalıştırdığını, bu nedenle masraflarının çok olduğunu iddia ediyor.

Metin CAN

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