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Altının kilogram fiyatı 2 milyon 790 bin 500 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, 2 milyon 790 bin 500 liraya geriledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Eylül 2024 16:57, Son Güncelleme : 04 Eylül 2024 17:23
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Altının kilogram fiyatı 2 milyon 790 bin 500 liraya geriledi

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 700 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 800 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,1 azalışla 2 milyon 790 bin 500 lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 792 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında işlem hacmi 5 milyar 358 milyon 433 bin 129,87 lira, işlem miktarı ise 1.962,63 kilogram oldu.

Tüm metallerde işlem hacmi de 5 milyar 649 milyon 57 bin 594,51 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, Uğuras Kıymetli Madenler, AgaBullion Kıymetli Madenler ile NMGlobal Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
STANDART TL/KG DOLAR/ONS

Önceki Kapanış 2.792.000,00 2.475,00

En Düşük 2.700.000,00 2.455,00

En Yüksek 2.800.000,00 2.555,00

Kapanış 2.790.500,00 2.500,00

Ağırlıklı Ortalama 2.725.853,57 2.509,91

Toplam İşlem Hacmi (TL) 5.358.433.129,87

Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.962,63

Toplam İşlem Adedi 79

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