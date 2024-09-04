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TCMB Başkan Yardımcısı Karahan'dan maliye politikası vurgusu

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Hatice Karahan, enflasyonda düşüş seyrinin devam etmesiyle birlikte beklentilerde de iyileşmeler olacağını belirtti. Karahan, "Mali görünüm, önümüzdeki dönemde enflasyon görünümüne etkileri açısından kritik olacak" dedi.

Haber Giriş : 04 Eylül 2024 09:37, Son Güncelleme : 04 Eylül 2024 09:39
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TCMB Başkan Yardımcısı Karahan'dan maliye politikası vurgusu

Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Hatice Karahan, para politikasının meyvelerini vermeye başladığını söylerken önümüzdeki dönemde dezenflasyon sürecinde maliye politikasından gelecek "güçlü desteğin" önemine dikkat çekti.

Geçen yıl temmuz ayında göreve atanan Hatice Karahan, Başkan Fatih Karahan ve Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay'ın görüşleri piyasalarda yakından takip ediliyor.

Hatice Karahan, Reuters ile söyleşisinde, "Mali görünüm, önümüzdeki dönemde enflasyon görünümüne etkileri açısından kritik olacak" dedi.

Karahan önümüzdeki dönemde maliye politikasının dezenflasyona vereceği destek için yarın açıklanacak Orta Vadeli Program'a da vurgu yaptı.

"Para politikası gecikmeli etkileriyle bir yandan meyvelerini verirken, dezenflasyonun en verimli biçimde ilerlemesi için maliye politikasından gelecek güçlü bir desteği önemsiyoruz. Mali görünüm, önümüzdeki dönemde enflasyon görünümüne etkileri açısından kritik olacak. Bu anlamda OVP de bu hafta bir yol haritası açıklayacak" dedi.

ENFLASYON DEĞERLENDİRMESİ

"Fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda, dezenflasyon sürecinin sağlam bir şekilde sürmesi gerektiğine şüphe yok" diyen Karahan, "Aylık enflasyonun ana eğiliminde zayıflamanın devam etmesi, hedeflediğimiz dezenflasyon patikası için kritik önemde" dedi.

Karahan, "Enflasyonda düşüş seyri devam ettikçe, beklentilerde de iyileşmeler olacağını öngörüyoruz. Bu zaten her zaman belirttiğimiz gibi (dezenflasyon) sürecin dikkatle izlediğimiz bir ayağı" dedi.

BÜYÜMEDEKİ DENGELENMENİN DEZENFLASYONA KATKISI

"İkinci çeyrek GSYH verileri iktisadi faaliyette öngördüğümüz yavaşlamayı teyit ederken, büyümenin kompozisyonunda dengelenme belirginleşiyor" diyen Karahan sözlerine şöyle devam etti: "Net ihracatın ve yurtiçi talebin yıllık büyümeye katkıları giderek daha sağlıklı hale geliyor."

Karahan öncü göstergelerin büyümedeki dengelenme sürecinin, yılın ikinci yarısında da devam ettiğini gösterdiğini belirterek:

"Çeşitli göstergeler, büyümedeki bu dengelenme sürecinin, para politikasının gecikmeli etkileriyle yılın ikinci yarısında da devam ederek dezenflasyon sürecine ve makroekonomik görünüme anlamlı bir katkı vermeyi sürdürdüğüne işaret ediyor" dedi.

Büyümedeki dengelenmenin cari açık verilerinde de "güçlü" bir şekilde yansıdığını belirten Karahan, "2023 sonunda yüzde 4 olan cari açığın GSYH'ye oranı son verilere göre yüzde 2 civarına gerilemiş durumda" dedi ve şöyle devam etti:

"Bu hafta gelen öncü ağustos dış ticaret verileri de ihracatta istikrarlı bir seyir ve ithalattaki yıllık bazdaki düşüş eşliğinde, cari dengedeki bu belirgin iyileşmenin net bir şekilde sürdüğünü gösteriyor."

HİZMET ENFLASYONUNDA KATILIK SÜRÜYOR

Karahan, "Ağustos (enflasyon) verileri bize şunu söylüyor: Mal enflasyonunda ılımlı seyir devam ederken hizmetler tarafında katılık sürüyor. Bununla birlikte hizmetlerdeki enflasyonu anlamak için bu grubu iki kategoriye ayırmakta fayda var" dedi ve şöyle devam etti:

"Bir grupta, talep koşullarına duyarlılığı nispeten belirgin olan lokanta-oteller gibi kalemler var. Burada bir süredir bir yavaşlama eğilimi söz konusu."

Karahan diğer grupta ise zamana bağlı fiyatlama davranışının hakim olduğunu belirterek, "Bu kalemler, fiyatları güncellendiğinde geçmiş enflasyonun yansımalarını günümüze taşıyor. Eğitim, bu grupta öne çıkan kalemlerden biri ve ilgili güncellemeler ağustos-eylül aylarında endekse girdiğinden bu aylarda ana eğilimi yükseltiyor" dedi.

Karahan "Ana eğilimi yükselten zamana bağlı fiyatlanan hizmet kalemlerinin de son çeyrekte düşüş eğilimine gireceğini değerlendiriyoruz" dedi.

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