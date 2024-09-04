Hatay'da depremde yıkılan 600 Evler Sitesi yeniden inşa edildi

Asrın felaketinde ağır hasar alan Hatay'da 25 bin kişi hayatını kaybetti. Kayıpların en fazla olduğu noktalardan olan Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'ndeki 600 Evler Sitesi'nde de çok sayıda kişi yaşamını yitirdi.

Yaşanan yıkım sonrası ekiplerin hummalı çalışmalarıyla kısa sürede enkaz kaldırılmış ve 600 Evler Sitesi'nden geriye tabelası kalmıştı. Görenleri duygulandıran ve site sakinlerini eski günlere götüren tabelanın bulunduğu bölge vatandaşların talepleri doğrultusunda rezerv alan içerisine alınmış ve 2024 yılı Mart ayı itibarıyla Emlak Konut tarafından bölgede çalışmalar başlamıştı.

Vali Masatlı'nın yakından takip ettiği, gece ve gündüz süren çalışmalar neticesinde bölgeye 25 blokluk bir site yeniden inşa edildi. Yeniden inşa edilen yapıların temelinde 6 metreyi bulan kazıların ardından 22 metrelik fore kazık imalatı gerçekleştirilirken özel projeyle brüt alanı 122 metre olan konutlar ortaya çıktı.

İnsanların evlerine hasretle gidip gördüklerinde karşılaştıkları örnek daireyse takdir topluyor. Vali Masatlı, süreç hakkında bilgi vererek binalarda yürütülen çalışmalara ilişkin açıklama yaptı.

"İnşallah ocak ayına doğru konutlarımızı teslim etmiş olacağız"

Konutların ocak ayı itibariyle verilmesini planladıklarını ifade eden Vali Masatlı, "

6 Şubat depreminde Hatay genelinde özellikle Antakya'da en fazla can kaybı yaşadığımız bölgelerden bir tanesindeyiz. Burası 600 Konutlar olarak da bilinen yer, öncelikle vefat eden canlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Depremle beraber biz buradaki enkazı kaldırdıktan sonra vatandaşlarımızdan sitemizi burada istiyoruz müracatı oldu.

Bununla beraber Emlak Konut marifetiyle burada inşaatlara başlamış olduk. Burada şu an itibarıyla 25 tane bloğumuzun inşaatı devam ediyor. İnşallah ocak ayına doğru konutlarımızı teslim etmiş olacağız. Buradaki projemiz özel bir projedir. Brüt alan 122 metre, net alan da 109 metre şeklindedir"

dedi.

"Kazıdan sonra 18-22 metre arasında değişen fore kazık imalatları gerçekleştiriliyor"

İnşaatların yapımı esnasında geçmişte yaşananlardan ders çıkardıkılarını ifade eden Vali Masatlı,

"İnşaatlar yapılırken bizler daha önceki olmuş olan her şeyden ders çıkarıyoruz. Burada ve diğer bütün inşaatlarımızda da öncelikli olarak 5 buçuk ile 6 buçuk metre arasında kazı yapılıyor. Kazı yapıldıktan sonra 18 ile 22 metre arasında değişen fore kazık imalatları gerçekleştiriliyor. Fore kazık imalatlarının ardından takribi 1 metreye yakında mühendislik dolgusu yapılıyor. Onun üzerine radya temel olarak inşaatımızı yükseltiyoruz.

İnşaatımızı yükseltirken de tünel kalıp sistemi uygulanıyor. Şu an itibarıyla inşaat tekniği olarak en son teknik kullanılıyor. Vatandaşlarımızın endişe etmeden bundan sonra huzurlu ve güvenli bir şekilde yaşaması için her türlü tedbir ve güvenlik önlemi de alınmış oluyor. İnşallah bu konutlarımızı hak sahibi olan vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Burada huzurlu, mutlu ve eskisinden daha güvenle yaşamalarına da vesile olacağız. Burada yaklaşık 5 aydır çalışmalar yürütülüyor"

ifadelerini kullandı.