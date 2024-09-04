Mühendis Tek-Sen Enerji'den maaş düzenleme Talebi

2000 yılından beri teknik personeller, eşdeğer meslek gruplarıyla benzer maaşlar alırken, 2022 yılından itibaren maaş skalasının bozulduğu belirtilen açıklamada kamuda 30 yıldır hizmet veren bir mühendisin şu an 57 bin 918 TL maaş aldığı, buna karşılık eşdeğer kariyer meslek grubu çalışanlarının ise ek ödemeler ile 100 bin TL'nin üzerinde maaş aldıkları ifade edildi. Sendikanın açıklamasında, mühendis ve teknik personelin maaşlarında iyileştirme yapılması için iki maddelik bir çözüm önerisi de yer aldı. Buna göre; ek ödeme oranında artış ile teknik sorumluluk ödemesi talep edildi.

Mühendis ve teknik personelin önemli görev ve sorumluluk üstlendikleri vurgulanan açıklamada, "Kamuda görev yapan teknik hizmetler sınıfı personelleri bilişim, enerji, sanayi, ulaşım, sağlık, maden, alt-üst yapı, tarım ve orman gibi birçok alanda kritik görevler üstleniyor. Teknik personeller; üstlendikleri geniş çaplı büyük projeler ve verdikleri hizmetler çerçevesinde teknik, mali ve hukuki sorumluluk altına giriyor" denildi.

TEKNİK HİZMETLER ÇALIŞANLARI MAAŞ DÜZENLEMESİ BEKLİYOR

Kamu sektöründeki teknik hizmetler sınıfı personelinin maaşlarında ciddi eşitsizlikler olduğu ortaya çıktı. Özellikle mühendislerin maaşları, diğer eşdeğer kariyer meslek gruplarıyla karşılaştırıldığında büyük bir uçurum oluştuğu görülüyor. Bu durum, kamu hizmetlerinde kritik rol oynayan teknik personelin motivasyonunu olumsuz etkiliyor.

Mühendis Tek-Sen Enerji Sendikası, kamu sektöründe 30 yıllık deneyime sahip bir mühendis için maaşların mevcut durumda 57.918,52 TL olduğunu, kariyer meslek grubu maaşları ek ödemelerle birlikte 100.000 TL'nin üzerinde bulunuyorken, aynı kariyer grubuna ait olan teknik hizmet sınıfı çalışanları ve mühendislerin bu maaş skalasında yer almaması gerçeğiyle devlet büyüklerinin yüzleşmesi gerektiğini belirtti. Bu maaş farklarının, teknik personelin sorumluluklarını ve risklerini yansıtmadığı ifade ediliyor. Her meslek grubunun hakkettiği değeri görmesinin, genel iş barışı ve motivasyon için de kritik olduğu vurgusu yapılıyor.

Mühendis Tek-Sen Enerji, teknik personelin emeğinin ve bilgi birikiminin adil bir şekilde karşılanması amacıyla önerdikleri düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesini talep ediyor ve bu konunun kamuoyunda geniş biryankı uyandırmasını amaçlıyor.

KAMU TEKNİK PERSONELİNİN MAAŞ ADALETSİZLİĞİNE SON VERİLSİN

Mühendis Tek-Sen Enerji Sendikası tarafından yapılan açıklamada, kamu hizmetlerinin etkinliğinin artırılması ve ülkemizin kalkınması için kritik öneme sahip teknik personelin hak ettiği maaş düzenlemelerinin yapılması gerektiği vurgulandı. Bu taleplerin ivedi bir şekilde yerine getirilmesini ve teknik personelin hak kayıplarının giderilmesini şu şekilde kamuoyuna duyurdu:

Bilindiği üzere kamuda görev yapan teknik hizmetler sınıfı personelleri bilişim, enerji, sanayi, ulaşım, sağlık, maden, alt-üst yapı, tarım ve orman gibi birçok alanda kritik görevler üstlenmektedir. Ülkemizdeki kamu kaynaklarının harcanmasında teknik personeller; üstlendikleri geniş çaplı büyük projeler ve verdikleri hizmetler çerçevesinde teknik, mali ve hukuki sorumluluk altına girmektedirler.

"2022'den itibaren maaş skalası bozuldu"

Ancak aldıkları eğitimler ve üstlendikleri projelerle, yıllar içerisinde bilgi ve deneyimlerini artıran kamuda çalışan teknik hizmetler personeli, devletin vatandaşına sunduğu hizmet kalitesinin artmasında çok önemli katkılarda bulunurken, ne yazık ki kazanılan deneyim, bilgi birikimi ve büyük fedakarlıklarla verdikleri emeklerin karşılığını alamamaktadırlar. 2000 yılından beri teknik personeller, eşdeğer meslek gruplarıyla benzer maaşlar alırken, 2022 yılından itibaren bu maaş skalası bozulmaya başlamış ve teknik personel ile eşdeğer meslekler arasında ciddi maaş farkları oluşmuştur. Bu farklar, teknik personelin üstlendiği sorumlulukları ve riskleri karşılamaktan uzak olup, bilgi ve emeğini kullanarak ülkesine hizmet eden teknik personellerin motivasyonunu da zaman içerisinde olumsuz etkilemiştir.

Teknik personel maaşı ile eşdeğer kariyer meslekler arasında uçurum oluştu

Örnek verilecek olursa; kamuda 30 yıldır hizmet veren bir mühendis; mevcut durumda 57.918,52 TL maaş almaktadır. Bu maaş yoksulluk sınırının altındadır ve mühendislerin kamu hizmetindeki kritik rolü ile bağdaşmamaktadır. Öte yandan; eşdeğer kariyer mesleklerde ise en düşük maaşlar ek ödemelerle birlikte 100.000 TL'nin üzerine çıkmış durumdadır. Her meslek grubunun hak ettiği değeri görmesi, genel iş barışı ve motivasyon açısından kritik öneme sahiptir. Ancak, teknik hizmet sınıfı sıklıkla yeterince değer görmemekte ve bu durum, çalışanların motivasyonunu ve iş barışını olumsuz yönde etkileyebilmektedir.

2 MADDELİK MAAŞ DÜZENLEMESİ ÖNERİSİ

Kamuda çalışan teknik personellerin; bilgisi, emeği ve büyük fedakarlıkları göz önünde bulundurularak, maaşlarının eş değer kariyer meslek grupları seviyesine getirilmesi için acilen düzenlemeler yapılması gerekmekte olup, bir kısım taleplerimiz aşağıda yer almaktadır.



1) Teknik sorumluluk Ödemesi:



375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye getirilecek ek bir maddeyle, teknik personelin derecelerine göre 9500 gösterge ile memur aylık katsayısı çarpımına uygulanacak aşağıdaki oranlar kapsamında teknik sorumluluk ödemesi yapılmasını talep ediyoruz:

-1-3. derecelerde görev yapanlar için: %500 oran



-4-6. derecelerde görev yapanlar için: %425 oran



-7-8. derecelerde görev yapanlar için: %350 oran



Söz konusu bu ödemeler, damga vergisi hariç diğer tüm vergilerden muaf tutulmalıdır.

2) Ek Ödeme Artışı:

- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye ekli (I) sayılı Cetvel'e göre, teknik hizmetler sınıfında yer alan personelin kadrolarında 50 puanlık artış sağlanmalıdır.



57 BİNDEN 105 BİNE NASIL YÜKSELECEK?

657'ye tabi 1/4 kadrolu 30 yıllık sendikasız bir mühendis için talep edilen yeni durum ile mevcut durum kıyaslaması yapıldı.

İşte bu tabloda yer alan verilere göre 30 yıllık bir mühendisin 57 bin 918 TL olan mevcut maaşının nasıl 104 bin 990 TL'ye yükseltilebileceği yer alıyor.



Bu bağlamda; Mühendis Tek-Sen Sendikaları olarak, bu taleplerin bir an önce hayata geçirilmesi için yetkililere çağrıda bulunuyor, ülkemizin kalkınmasında ve kamu hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesinde kritik bir role sahip teknik personellere yıllara sari hak kayıplarının iadesinin ivedi bir şekilde verilmesi gerektiğini kamuoyuna duyuruyoruz.

