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Otomotiv ihracatı ağustosta 2,7 milyar dolar oldu

Türk otomotiv sektörü temsilcileri geçen ay 2,7 milyar dolarlık ihracat yaptı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Eylül 2024 10:52, Son Güncelleme : 04 Eylül 2024 10:54
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Otomotiv ihracatı ağustosta 2,7 milyar dolar oldu

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre, otomotiv ihracatı ağustosta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,4 azalışla 2 milyar 715 milyon dolar oldu.

Aylık bazda ülke ihracatında yine ilk sırada yer alan otomotiv endüstrisinin toplam dış satımdan aldığı pay ise yüzde 12,3 olarak gerçekleşti.

Ağustosta sektörün alt ürün gruplarından tedarik endüstrisi ihracatı 1 milyar 214 milyon dolar, binek otomobil dış satımı 723 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı 411 milyon dolar, otobüs-minibüs-midibüs ihracatı 216 milyon dolar, çekiciler ihracatı ise 109 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Tedarik endüstrisinde en fazla ihracat Almanya'ya, binek otomobiller ile eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda Birleşik Krallık'a, otobüs-minibüs-midibüs ürün grubunda ise Fransa'ya yapıldı.

Ağustosta 356 milyon dolar ihracat yapılan Almanya, en fazla dış satım kaydedilen ülke olarak öne çıktı. Birleşik Krallık 324 milyon dolarla ikinci büyük pazar oldu, üçüncü Fransa'ya ise 248 milyon dolarlık ihracata imza atıldı.

Ülke grubunda yüzde 65 pay ile ilk sırada yer alan Avrupa Birliği'ne dış satım, geçen yılın ağustos ayına göre yüzde 0,5 azalışla 1 milyar 771 milyon dolar olarak kaydedildi.

Diğer Avrupa ülkeleri yüzde 15 payla ülke grupları arasında ikinci sırada yer alırken, bu ülke grubuna ihracat geçen senenin aynı ayına kıyasla yüzde 33 arttı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, otomotiv endüstrisinde ağustos aylarında planlı bakım onarım çalışmaları nedeniyle üretime ara verildiğini belirtti.

Buna rağmen geçen ay ihracatta ağustos ortalamalarının üzerine çıktıklarını, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ve otobüs-minibüs-midibüs ürün gruplarında çift haneli artış kaydettiklerini vurgulayan Çelik, "En önemli pazarlardan Birleşik Krallık'a yüzde 24, Slovenya'ya yüzde 116, Romanya'ya yüzde 108 ihracat artışları oldu. Türkiye otomotiv endüstrimizin ocak-ağustos dönemi ihracatı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 3,4 artışla 23 milyar 531 milyon dolara ulaştı." ifadesini kullandı.

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