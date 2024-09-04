İslam Memiş'ten altın, dolar ve gümüş açıklaması: Burada bir risk var

Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen Memiş'in öngörüleri şöyle:

"Borsa İstanbul 10 bin 18 puanda. 10 bin üzerinde tutunma çabasını sürdürüyor. Bu haftaki ajandamızda 10 bin 200 puan vardı. Aşağıda 9400 beklentimizi koruyoruz. 1 milyon TL paramız varsa, 250-250 alım yaptık hisselerimizde. 9400'ü bekliyoruz alım için. Bu şekilde yıl sonuna kadar bekleriz. 10 bin 159 puana kadar yükseldi, kar satışları muhtemel.

Fitch'in görünüm notu açıklaması var. Türkiye için not artırımı gelebilir. Enflasyonda yıllık bazda yüzde 52'ye geriledi. Beklentinin az aşağısında rakam açıklandı. TL'yi pozitif etkiledi bu. TL bu şekilde pozitif ayrıştı. 10 bin 200 direncini takip edeceğiz biz borsada.

Dolar TL kuru 34 lira seviyesinde. Dolar tarafında da bu hafta ajandamızda ons taraftaki düşüşleri yakalamak için ona ihtiyaç vardı. Doların daha ucuz olduğunu ifade etmiştim. 33.88 liraya kadar geriledi dolar. Serbest piyasalar ile resmi kur arasında kafa karışıklığı oldu.