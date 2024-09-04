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Bakan Bolat: Yıl sonu e-ihracat hedefimiz 8 milyar dolar

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Yılın ilk 8 ayında e-ihracatımız bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 94 oranında artış göstererek 4,16 milyar dolar ile yüzde 2,7 paya ulaşmıştır. Yıl sonunda toplamda 8 milyar dolar e-ihracata ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Eylül 2024 11:43, Son Güncelleme : 04 Eylül 2024 11:45
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Bakan Bolat: Yıl sonu e-ihracat hedefimiz 8 milyar dolar

Bakan Bolat, İstanbul Küresel e-İhracat Zirvesi'ne katıldı.

Sözlerine, "Ticaretin dijitalleşme yolculuğu, sadece teknolojik bir yenilik değil, aynı zamanda ekonomik bir dönüşümdür" diyerek başlayan Bolat, şunları kaydetti:

"Bugün, e-ticaret artık geldiği yer itibariyle ticaretin sadece bir parçası değil, onun hedeflerinden biridir. Geleneksel ticaretin sınırlarını aşan, küresel erişimi mümkün kılan ve her ölçekteki işletmeye yeni fırsatlar sunan e-ticaret, ticaretin dijitalleşme yolculuğunun en güçlü temsilcisi olarak karşımıza çıkıyor. Küresel e-ticaret, sınırları aşarak dünyadaki tüm ekonomileri birbirine bağlayan, uluslararası iş birliğini güçlendiren ve toplumların refahını artırmaya vesile olan evrensel bir köprü haline gelmiştir.

Online pazar yerleri ile birlikte tüketiciler, ürünlere kolayca erişebilir hale gelmiş ve küçük işletmeler, küresel pazarlara açılma fırsatı bulmuştur. Bunun etkilerini de dünyada çapında açıkça görebiliyoruz. Nitekim 2019 yılından bu yana yüzde 75 oranında büyüme kaydeden küresel e-ticaret hacmi, 2023 yılı itibariyle 5,8 trilyon dolara erişerek tarihi bir büyüklüğe ulaşmıştır. 2024 yılı sonunda ise yüzde 8 büyüme kaydederek 6,3 trilyon dolara ulaşması beklenmektedir.

E-ticaretin ülkemizdeki durumuna baktığımızda ise 2023 yılında e-ticaret hacminin gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) içindeki payı (E-GSYH) bir önceki yıla göre yüzde 33,3 oranında artarak yüzde 6,8'e ulaştığını görüyoruz. E-GSYH'nin 2019-2023 yılları arasında yıllık bileşik büyüme oranı yüzde 26 oldu. Ülkemizde e-ticaret genel ekonomi ortalamasının üstünde büyüme göstermektedir. Diğer taraftan, 2022 yılında, yaklaşık 2,17 milyar dolar olan e-ihracatımız, 2023 yılında yüzde 131 artış göstererek 5 milyar doları aşmıştır. 2022 yılında yüzde 0,91 olan genel ihracattaki e-ihracatın payı 2023 yılında yüzde 2,1'e çıkmıştır.

Yıl sonu e-ihracat hedefi 8 milyar dolar

2024 yılının ilk 8 ayında ise e-ihracatımız bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 94 oranında artış göstererek 4,16 milyar dolar ile yüzde 2,7 paya ulaşmıştır. 2024 yılı sonunda ise 8 milyar doların üzerinde bir e-ihracat rakamına ulaşarak toplam ihracatımız içindeki e-ihracat payının yüzde 3 oranını aşacağını öngörüyoruz. İnşallah bu oranı 2028'e kadar yüzde 10'a çıkaracağız. Diğer taraftan, uygulanan e-ihracat politikaları ile birlikte Basitleştirilmiş Gümrük Beyannamesinde (BGB) e-ticaret beyanı bir önceki yılın ilk 8 ayına göre yüzde 254 oranında artış göstererek e-ihracata ilişkin sağlıklı veri elde edilmesi konusunda önemli yol kat edilmiştir.

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