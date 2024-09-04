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MB'den 'enflasyon' açıklaması: Aylık fiyat artışı gıda grubu öncülüğünde zayıfladı

Merkez Bankası, yıllık enflasyonun yüksek bazın da etkisiyle ana gruplar genelinde düşmeye devam ettiğini, aylık fiyat artışının gıda grubu öncülüğünde önceki aya kıyasla zayıfladığını bildirdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Eylül 2024 22:05, Son Güncelleme : 04 Eylül 2024 22:03
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MB'den 'enflasyon' açıklaması: Aylık fiyat artışı gıda grubu öncülüğünde zayıfladı

Merkez Bankası, yıllık enflasyonun yüksek bazın da etkisiyle ana gruplar genelinde düşmeye devam ettiğini, aylık fiyat artışının gıda grubu öncülüğünde önceki aya kıyasla zayıfladığını bildirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), "Aylık Fiyat Gelişmeleri" raporu yayınlandı.

Raporda şu ifadeler yer aldı:

Gıda fiyatları uzun bir aradan sonra aylık bazda gerilerken, bu gelişmeyi taze meyve ve sebze kalemi başta olmak üzere işlenmemiş gıda alt grubu sürükledi.

Enerji fiyatlarındaki artışta doğalgaz mesken tarifelerinde yapılan düzenleme belirleyici oldu.

Temel mal grubu aylık enflasyonu önceki aylara kıyasla bir miktar yükselse de görece ılımlı seyrini sürdürdü.

Hizmet grubunda, ulaştırma hizmetleri ile zamana bağlı fiyat belirleme eğilimi güçlü eğitim gibi kalemler öncülüğünde, aylık fiyat artışları gücünü korudu.

Üniversite eğitim ücretleri yüksek bir oranda artarken, bu yıl kayıt tarihlerine bağlı olarak söz konusu artışın kademeli bir şekilde ağustos ayı itibarıyla endekse yansımaya başlaması, hizmet grubu aylık enflasyonunu yukarıya çeken bir unsur oldu.

Üretici fiyatları artışı önceki aya kıyasla bir miktar yavaşladı, yıllık üretici enflasyonu yüksek bazın da etkisiyle düştü.

Tüm göstergeler birlikte incelendiğinde, enflasyonun ana eğiliminin kayda değer bir değişiklik sergilemediği değerlendirildi.

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