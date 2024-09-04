Dolar günü 34,03 TL'den kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:



SALI

ÇARŞAMBA

İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 34,0160 34,0200 34,0370 34,0380 Avro 37,6100 37,6110 37,6960 37,6970 Sterlin 44,5450 44,5540 44,7790 44,7890 İsviçre frangı 40,0380 40,0510 40,1430 40,1460 ANKARA







ABD doları 33,9890 34,0690 34,0070 34,0870 Avro 37,5700 37,6500 37,6560 37,7360 Sterlin 44,4850 44,6950 44,7190 44,9290