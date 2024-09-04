Dolar günü 34,03 TL'den kapattı
Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu?
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Eylül 2024 17:25, Son Güncelleme : 04 Eylül 2024 17:25
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:
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|SALI
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|ÇARŞAMBA
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|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|34,0160
|34,0200
|34,0370
|34,0380
|Avro
|37,6100
|37,6110
|37,6960
|37,6970
|Sterlin
|44,5450
|44,5540
|44,7790
|44,7890
|İsviçre frangı
|40,0380
|40,0510
|40,1430
|40,1460
|ANKARA
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|ABD doları
|33,9890
|34,0690
|34,0070
|34,0870
|Avro
|37,5700
|37,6500
|37,6560
|37,7360
|Sterlin
|44,4850
|44,6950
|44,7190
|44,9290