Cevdet Yılmaz: Sivas Kongresi'nin 105. yılı kutlu olsun

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Sivas Kongresi'nin 105. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şunları kaydetti:

"Tarihimizden aldığımız güç ve geleceğe olan güvenimizin temellerinden birini oluşturan Sivas Kongresi ile vatanın ve milletin geleceği için çok önemli kararlar alınmış, işgalci güçlere karşı 'milli iradeyi hakim kılan' anlayışla Kurtuluş Savaşımızda önemli bir aşama daha tamamlanmıştır. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Kongre heyeti olmak üzere, kurtuluş mücadelemizin tüm kahramanlarını bir kez daha saygı ve şükranla anıyorum. Milli iradeyi hakim kılma düsturunu bizlere miras olarak tarihe kaydeden Sivas Kongresi'nin 105. yılı kutlu olsun."