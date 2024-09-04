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Kruvaziyer turizminde son 11 yılın 'temmuz' rekoru

Kruvaziyer turizminde Türkiye'ye ocak- temmuz döneminde 890 bin 129, temmuz ayında 315 bin 620 turist geldi. Ocak- temmuz dönemi yolcu sayısında 9, temmuz ayı yolcu sayısında 11 yıl sonra en fazla ziyaretçi sayısına ulaşıldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 04 Eylül 2024 14:13, Son Güncelleme : 04 Eylül 2024 14:14
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Kruvaziyer turizminde son 11 yılın 'temmuz' rekoru

Kruvaziyer turizminde, ocak- temmuz döneminde 15 limana 573 gemi demirledi. Kruvaziyerlerle 890 bin 129 turist, Türkiye'deki farklı liman kentlerini gezdi. Kuşadası, 257 kruvaziyer ve 401 bin 417 yolcuyla en fazla gemi ile turist ağırlayan liman oldu. Kruvaziyer turizminde ocak- temmuz dönemindeki yolcu sayısı geçen yıla göre yüzde 29 arttı. Geçen yıl aynı dönemde Türkiye'ye 574 kruvaziyerle 691 bin 958 turist geldi.

9 YIL SONRA REKOR

Ocak- temmuz dönemi gelen yolcu sayısı, 2015'ten sonra en fazla turistin geldiği yıl oldu. 2015 yılının ocak- temmuz dönemi yolcu sayısı 939 bin 518 olarak kayıtlara geçti. 2015'ten sonra yıllara göre yolcu sayısı şöyle; "2016'da 361 bin 815, 2017'de 161 bin 138, 2018'de 112 bin 357, 2019'da 131 bin 831, 2020'de 1824, 2021'de 5 bin 935, 2022'de 376 bin 924."

11 YIL SONRA EN FAZLA YOLCU

Temmuz ayında Türkiye'ye 158 kruvaziyerle 315 bin 620 yolcu geldi. Geçen yıl aynı dönemdeki yolcu sayısı 209 bin 33 olarak kayıtlara geçti. 2013'ten sonra en fazla kruvaziyer turistinin geldiği temmuz ayı yaşandı. 2013'te temmuzda 326 bin 848 turist Türkiye'ye geldi. Yıllara göre temmuz ayındaki kruvaziyer yolcusu sayısı şöyle; "2022'de 121 bin 107, 2021'de 4 bin 699, 2019'da 47 bin 756, 2018'de 38 bin 979, 2017'de 43 bin 268, 2016'da 75 bin 897, 2015'te 291 bin 799, 2014'te 266 bin 900, 2013'te 326 bin 848, 2012'de 338 bin 801."

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