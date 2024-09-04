Dışişleri Bakanlığı: Netanyahu'nun Mısır'a yönelik iddiaları kabul edilemez

"Mısır Arap Cumhuriyeti'nin, Gazze'deki savaşın sona erdirilmesi ve milyonlarca Filistinli kardeşimize yardım eli uzatılabilmesi için sürdürdüğü ara buluculuk çabalarını destekliyoruz" denildi.

Netanyahu'nun son olarak Philadelphi koridorundaki İsrail askeri mevcudiyetini sürdürmek amacıyla Mısır Arap Cumhuriyeti'ne yönelik iddialarının kabul edilemez olduğu belirtildi.

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