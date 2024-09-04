Türk Lirası'nın reel değeri 5 ay sonra ilk kez geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayınlanan geçici verilere göre, reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında geçen ay bir önceki aya kıyasla 0,63 puan düşüşle 62,34 oldu. Endeks, Temmuz 2024'te 62,97 düzeyindeydi.

Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, 1,94 puan azalışla 94,69'dan 92,75'e düştü.

Türk lirasının değeri, geçen yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 9,78 puan, Yİ-ÜFE bazında da 7,25 puan arttı.