Bakan Işıkhan'dan 'İş Avcılığı Modeli' paylaşımı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İş Avcılığı Modeli" sayesinde 100 binden fazla gencin işe yerleşmesini sağladıklarını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Eylül 2024 17:07, Son Güncelleme : 04 Eylül 2024 17:09
Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, istihdamın, kalkınmanın, üretimin yüzyılında çalışma hayatının güçlenmeye devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:
"2019 yılının ağustos ayından bugüne İş Avcılığı Modelimiz sayesinde 100 binden fazla gencimizin işe yerleşmesini sağladık."