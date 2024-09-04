Vaniköy'deki kaçak villanın yıkımı yarın devam edecek
Vaniköy'deki kaçak villanın yıkımı yarın devam edecek
İlkokul öğretmenleri için süreç odaklı materyaller yayımlandı!
İlkokul öğretmenleri için süreç odaklı materyaller yayımlandı!
Sponsorlu İçerik
Bakan Tunç'tan İmamoğlu'na tepki: Kimse yargı mensuplarını korkutamaz
Bakan Tunç'tan İmamoğlu'na tepki: Kimse yargı mensuplarını korkutamaz
Harekat bölgesinde kalp krizi geçiren binbaşı şehit oldu
Harekat bölgesinde kalp krizi geçiren binbaşı şehit oldu
DMM'den 'Dışişleri Bakanlığı Ormanı arazisi' ile ilgili iddialara açıklama
DMM'den 'Dışişleri Bakanlığı Ormanı arazisi' ile ilgili iddialara açıklama
YÖK, Anadolu Üniversitesi için Rektör adaylığı başvuru ilanı yayımladı
YÖK, Anadolu Üniversitesi için Rektör adaylığı başvuru ilanı yayımladı
Diyanet'ten 'tuvalet bakım onarımı' açıklaması
Diyanet'ten 'tuvalet bakım onarımı' açıklaması
Eski Bakan Abdüllatif Şener'in oğluna istenen ceza belli oldu
Eski Bakan Abdüllatif Şener'in oğluna istenen ceza belli oldu
Türk Lirası'nın reel değeri 5 ay sonra geriledi
Türk Lirası'nın reel değeri 5 ay sonra geriledi
OGM nakil başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
OGM nakil başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Bakan Bolat: Yıl sonu e-ihracat hedefimiz 8 milyar dolar
Bakan Bolat: Yıl sonu e-ihracat hedefimiz 8 milyar dolar
Sahipsiz hayvanlara ilişkin düzenleme AYM'de
Sahipsiz hayvanlara ilişkin düzenleme AYM'de
Ücretsiz ders kitapları sıralardaki yerini aldı
Ücretsiz ders kitapları sıralardaki yerini aldı
Otomotiv ihracatı ağustosta 2,7 milyar dolar oldu
Otomotiv ihracatı ağustosta 2,7 milyar dolar oldu
Vali Gül: İstanbul'daki okulların tamamı depreme dayanıklı hale getirildi
Vali Gül: İstanbul'daki okulların tamamı depreme dayanıklı hale getirildi
Merkez Bankası: Enflasyonun ana eğilimi değişmedi
Merkez Bankası: Enflasyonun ana eğilimi değişmedi
Prof. Sözbilir'den korkutan 'fay hattı' uyarısı
Prof. Sözbilir'den korkutan 'fay hattı' uyarısı
Cep telefonu beyin kanseri riskini artırıyor mu? DSÖ'den yanıt geldi
Cep telefonu beyin kanseri riskini artırıyor mu? DSÖ'den yanıt geldi
Polat çifti hakim karşısına çıktı
Polat çifti hakim karşısına çıktı
İslam Memiş'ten altın, dolar ve gümüş açıklaması: Burada bir risk var
İslam Memiş'ten altın, dolar ve gümüş açıklaması: Burada bir risk var
5 milyon yıllık olduğu düşünülüyor! Bölge koruma altına alındı
5 milyon yıllık olduğu düşünülüyor! Bölge koruma altına alındı
Mühendis Tek-Sen Enerji'den maaş düzenleme Talebi
Mühendis Tek-Sen Enerji'den maaş düzenleme Talebi
SGK'dan IBAN numaralı SMS uyarısı
SGK'dan IBAN numaralı SMS uyarısı
TCMB Başkan Yardımcısı Karahan'dan maliye politikası vurgusu
TCMB Başkan Yardımcısı Karahan'dan maliye politikası vurgusu
Servis zulmüne veli dayanışması!
Servis zulmüne veli dayanışması!
Enflasyonda kritik kavşağa girildi
Enflasyonda kritik kavşağa girildi
Okul çantasında 2,5 milyar TL'lik sahte ürün
Okul çantasında 2,5 milyar TL'lik sahte ürün
Akdeniz'de 4,8 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4,8 büyüklüğünde deprem
Sınır kapılarında rekor: 4 milyondan fazla gurbetçi giriş çıkış yaptı
Sınır kapılarında rekor: 4 milyondan fazla gurbetçi giriş çıkış yaptı
Kaynaştırma öğrencilerine sınıflarda 'farklılaştırılmış eğitim' başlıyor
Kaynaştırma öğrencilerine sınıflarda 'farklılaştırılmış eğitim' başlıyor
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Tunç'tan İmamoğlu'na tepki: Kimse yargı mensuplarını korkutamaz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hakkındaki yargı kararıyla ilgili ifadelerine ilişkin, "Öyle televizyon programlarına çıkarak, yargıyı tehdit ederek, el kol sallayarak, parmak sallayarak, birtakım sözler sarf ederek hiç kimse yargı mensuplarını korkutamaz, millet de zaten bu tavırlardan hiç hoşlanmaz." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Eylül 2024 19:15, Son Güncelleme : 04 Eylül 2024 19:56
Yazdır

Tunç, Ankara 2 No'lu Barosu'nun Ulucanlar Cezaevi Sanat Sokağı'nda düzenlediği Adli Yıl Açılış Kokteyli'nin çıkışında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İmamoğlu'nun, bir televizyon programında hakkındaki yargı kararına ilişkin kullandığı, "İstinaf benim hakkımda ceza versin, bu iktidar Yargıtayın karar gününü göremez" ifadeleri sorulan Tunç, şunları söyledi:

"Yargımız, başta Anayasa, kanunlar ve ilgili mevzuat çerçevesinde karar verir. Görülmekte olan bir davaya yönelik tehdit içeren sözler söylemek hiç kimseye yakışmaz. Makamı ne olursa olsun yakışmaz. Kimse yargıyı tehdit edemez, yargıya parmak sallayamaz. O nedenle o konuşmaların hukuk sistemimiz açısından doğru olmadığını, şık olmadığını ve çok uygunsuz bir davranış olduğunu ifade etmek istiyoruz."

- "Hiç kimse yargı mensuplarını korkutamaz"

Tunç, ilk derece mahkemesinin bir karar verdiğini ve karar beğenilmediği taktirde, üst mahkemeler ve temyiz yollarının izlenebileceğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Yargı süreçleri devam ederken, böyle kabadayı bir şekilde yargıyı tehdit ederek, parmaklarını kaldırarak, 'Veremesiniz bu kararı', 'Kararı verirseniz kaos çıkar, herkes ayaklanır' şeklinde ifadeler kullanmak hiçbir makam sahibine, hiçbir kimseye yakışmaz. O nedenle yargı bağımsız ve tarafsızdır. Yargımızın, bağımsız ve tarafsızlığı çerçevesinde herkes yargı kararlarına saygı duyarak, gerekli itirazlarını yaparak, hukuk sistemi içerisinde yapar bunu. Öyle televizyon programlarına çıkarak, yargıyı tehdit ederek, el kol sallayarak, parmak sallayarak, birtakım sözler sarf ederek hiç kimse yargı mensuplarını korkutamaz. Millet de zaten bu tavırlardan hiç hoşlanmaz. Millet bu tavırlar içerisine girenler karşısında gerektiğinde cevabını vermeyi bilir."

Yargının eleştirilebileceğini ve bu eleştirilerin yargıyı en mükemmele ulaştıracağını ifade eden Tunç, "Yargının vermiş olduğu kararların da itiraz ve temyiz mercileri bellidir. Çıkıp artık neresiyse, oradan parmak sallayarak, tehdit ederek yargı mensuplarını etkileyemezsiniz. Yargı mensuplarımız, hakim ve savcılarımız, Anayasamızın 9 ve 138. maddeleri çerçevesinde yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı içerisinde karar verirler. Hiçbir tehditten, parmak sallamadan da etkilenmezler. Bunun da böyle bilinmesi lazım." diye konuştu.

İzmir'de, ABD vatandaşı sivil giyimli 2 askeri personele yönelik fiziki saldırıya ilişkin soruyu Yılmaz, "Soruşturma çerçevesinde savcılarımız gerekli kararları vereceklerdir, soruşturmayı beklemek lazım." diye yanıtladı.

- "Suçla mücadeleyi sadece cezalandırma olarak görmüyoruz"

Bakan Tunç, şiddet suçlarının cezalarının caydırıcılığına ilişkin soru üzerine, toplumda şiddet olayları artıyor şeklinde kesin kanaate varmanın doğru olmadığını söyledi.

Sosyal medyanın etkisi, bilişim sistemleri ve internetin kullanılmasıyla yeni suç tiplerinin ortaya çıktığını, bunun yadsınamayacağını belirten Tunç, vatandaşlardan internet kullanımında dikkatli olmalarını istedi.

Suç ve suçluların tespitinde görünürlüğün de arttığını dile getiren Tunç, "Tabii biz suçla mücadeleyi sadece cezalandırma olarak da görmüyoruz. Yargı kurumlarımız suç işleyenlerle ilgili gerekli soruşturmaları titiz bir şekilde sürdürüyorlar. Gerekli tutuklama kararları veriliyor. Çünkü kanunlar çerçevesi içerisinde hangi suç bakımından kimin tutuklanıp tutuklanmayacağını yargı karar veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Suçluların ıslahına yönelik çalışmalara da değinen Yılmaz Tunç, cezaevlerinin şartlarının eskiye oranla çok farklı olduğunu, eski cezaevlerinin kapatılarak müze ve kültür merkezine dönüştürüldüğünü söyledi.

Tunç, eskinin acı hatıralarının ortadan kaldırıldığını, insan haklarına uygun cezaevleri yapıldığını dile getirerek, "Ceza infaz sistemimiz de ceza adaletimizin bir parçası. Yani soruşturma ne kadar önemliyse, kovuşturma aşaması, dava aşaması da önemli. Yani delillerin toplanmasından, mahkeme huzurunda bunların değerlendirilmesi, sonrasında hüküm giydikten sonra da cezaevinde ıslahı önemli. Yani bir daha o cezası bittikten sonra, cezaevinden salıverildikten sonra tekrar suç işlememesini sağlamak önemli olan. Bu konuda da son zamanlarda çok önemli uygulamalarımız oldu." diye konuştu.

Cezaevlerindeki iş yurtları ve meslek eğitim merkezlerine değinen Tunç, 65 bin hükümlü ve tutuklunun cezaevlerinde eğitim gördüğünü, 35 bin hükümlünün de iş yurtlarında çalıştığını söyledi. Tunç, hükümlü ve tutukluların cezasını çektikten sonra yeniden suç işlememesiyle ilgili ıslah edici tedbirler aldıklarını bildirdi.

- "Çok önemli kanun düzenlemeleri yaptık"

Bakan Tunç, mevzuatta 2005'te yapılan değişiklikle suçların cezalarının arttırıldığını belirterek, şunları söyledi:

"Ceza miktarları bakımından baktığımız zaman, mukayeseli hukukta Avrupa ülkelerinin ortalamasına baktığımız zaman, onlardaki cezaların üst sınırı bizde neredeyse alt sınırı. Dolayısıyla cezaların arttırılması noktasında, infaz sisteminin daha etkili olması konusunda çok önemli kanun düzenlemeleri yaptık. Tabii bu kanunların uygulanması noktasında da yargımız hassasiyet gösteriyor. El birliğiyle toplumu, vatandaşlarımızı suçtan koruma çabası içerisindeyiz. Tüm kurumlarımızla bunu yapıyoruz."

Bakan Tunç, sosyal medyanın da suç işlenmesini teşvik eden bir mekanizma haline dönüştürülebildiğine işaret etti.

Tunç, "Suç işlenmesinin önlenmesi konusundaki hassasiyetimizi de sürdürmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber