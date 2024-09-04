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Bakan Tunç: Yargı Reformu Strateji Belgesi yakında açıklanacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin yakın zamanda kamuoyuyla paylaşılacağını belirterek, "Vatandaşlarımızın yargı hizmetlerinden en güçlü bir şekilde faydalanabilmesi için gerekli tedbirleri alacağız." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Eylül 2024 20:11, Son Güncelleme : 04 Eylül 2024 20:11
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Bakan Tunç: Yargı Reformu Strateji Belgesi yakında açıklanacak

Ankara 2 No'lu Barosu tarafından Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde düzenlenen Adli Yıl Açılış Kokteyli'ne Bakan Tunç'un yanı sıra AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Baro Başkanı Sabri Hafif ve hukukçular katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Bakan Tunç, yeni adli yılın tüm yargı camiasına hayırlı olması dileğinde bulundu.

"Adalet mülkün temelidir." sözünü hatırlatan Tunç, demokratik hukuk devletinin üç temel direğinin bulunduğunu, bunlardan birinin yargı olduğunu belirtti. Tunç, yargının üç temel direğinden birinin de savunmayı temsil eden avukatlar olduğunu kaydetti.

Tunç, "Son 22 yıldan bu yana savunma makamına, savunmanın güçlendirilmesi, hukuk devletinin güçlendirilmesi adına çok önemli düzenlemeleri gerçekleştirdik." dedi.

Avukatların kamu görevi icra ettiğini dile getiren Tunç, adalete erişim ve insan onurunun korunmasında görev aldıklarını bildirdi.

Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri konusunda da avukatların önemli rol aldıklarını kaydeden Tunç, "Hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculukta, arabulucunun önüne gelen 6 milyon dosyadan 4 milyonu uzlaşmayla sonuçlanmışsa bunda avukatlarımızın da büyük rolü var." diye konuştu.

- "Yargı Reformu Strateji Belgesi yakında açıklanacak"

Adalet Bakanı Tunç, Türkiye Yüzyılı'nın ilk Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin yakın zamanda Cumhurbaşkanı tarafından kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.

Belgeyle ilgili avukatların ve baroların önerilerini, görüşlerini aldıklarını belirten Tunç, "Bu doğrultuda da önemli yasal düzenlemeleri önümüzdeki süreçte Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde yer alan hedefler doğrultusunda gerçekleştirmenin, taslak çalışmaları Meclisimize aktarmanın gayreti içerisinde olacağız." dedi.

Vatandaşların yargı hizmetlerinden güçlü şekilde faydalanması adına gayret gösterdiklerini dile getiren Tunç, "Yargı Reformu Strateji Belgemizin kapağında şu olacak, mottomuz şu; hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi. 22 yıldan bu yana çok mesafe aldık. Daha da fazla mesafe almak ve gecikmeden yargının tecellisi için, vatandaşlarımızın yargı hizmetlerinden en güçlü bir şekilde faydalanabilmesi için gerekli tedbirleri alacağız." değerlendirmesinde bulundu.

- Yeni Ankara Adliyesi 3 yılda tamamlanacak

Adalet Bakanı Tunç, Ankara'da yeni bir adalet sarayının açılması konusunda çalışmaların devam ettiğini, inşaat çalışmalarının başladığını söyledi.

Ankara Adliyesinin 6 farklı adliye binasında hizmet verdiğini belirten Tunç, "Ankara Adliyesinin tek çatı altında toplanmasıyla ilgili çalışmamızı 3 yıl gibi kısa bir süre içerisinde tamamlayacağız. Dünyanın en büyük adalet sarayı Ankara'mızda inşa ediliyor. 622 bin metrekare kapalı alana sahip olacak." bilgisini verdi.

Bakan Tunç, yeni adliye binasının yatay mimariye sahip ve yeşil bina konseptinde olacağı bilgisini paylaşarak, "Önümüzdeki günlerde de temel atma törenini gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Programda konuşan Ankara 2 No'lu Barosu Başkanı Sabri Hafif de avukatların savunmayı temsil ettiğini vurguladı.

Hafif, yeni adli yılın yargı camiasına ve vatandaşlara hayırlar getirmesi dileğinde bulundu.

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