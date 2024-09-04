Dilruba Kayserilioğlu'na 'Cumhurbaşkanına Hakaret'ten yeni dava
İzmir'de sosyal medyada yayımlanan bir sokak röportajındaki ifadeleri nedeniyle hakkında "Halkın bir kesimini alenen aşağılama" suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Dilruba Kayserilioğlu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla da dava açıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Eylül 2024 20:24, Son Güncelleme : 04 Eylül 2024 21:22
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve asliye ceza mahkemesine gönderilen iddianamede Kayserilioğlu'nun "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
- Olay
İzmir'de Dilruba Kayserilioğlu, sosyal medyada yaptığı bir röportajda "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ettiği" iddiasıyla 12 Ağustos'ta gözaltına alınıp tutuklanmış, 29 Ağustos'ta tahliye edilmiş, hakkında 4,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.
Yargılama sonunda hakim, sanığın "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan beraatine karar vermiş, "Halkın bir kesimini alenen aşağılama" suçundan ise 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.