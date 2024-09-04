Dilruba Kayserilioğlu'na 'Cumhurbaşkanına Hakaret'ten yeni dava

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve asliye ceza mahkemesine gönderilen iddianamede Kayserilioğlu'nun "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

- Olay

İzmir'de Dilruba Kayserilioğlu, sosyal medyada yaptığı bir röportajda "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ettiği" iddiasıyla 12 Ağustos'ta gözaltına alınıp tutuklanmış, 29 Ağustos'ta tahliye edilmiş, hakkında 4,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

Yargılama sonunda hakim, sanığın "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan beraatine karar vermiş, "Halkın bir kesimini alenen aşağılama" suçundan ise 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.