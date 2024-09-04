Evlilik yıl dönümünde cesedi bulunan Tuğba hemşire intihar mı etti?

MB'den 'enflasyon' açıklaması: Aylık fiyat artışı gıda grubu öncülüğünde zayıfladı
MB'den 'enflasyon' açıklaması: Aylık fiyat artışı gıda grubu öncülüğünde zayıfladı
İlkokul öğretmenleri için süreç odaklı materyaller yayımlandı!
İlkokul öğretmenleri için süreç odaklı materyaller yayımlandı!
Sponsorlu İçerik
İşgücü Uyum Programı'na başvurular başladı
İşgücü Uyum Programı'na başvurular başladı
Vaniköy'deki kaçak villanın yıkımı yarın devam edecek
Vaniköy'deki kaçak villanın yıkımı yarın devam edecek
Bakan Tunç'tan İmamoğlu'na tepki: Kimse yargı mensuplarını korkutamaz
Bakan Tunç'tan İmamoğlu'na tepki: Kimse yargı mensuplarını korkutamaz
Harekat bölgesinde kalp krizi geçiren binbaşı şehit oldu
Harekat bölgesinde kalp krizi geçiren binbaşı şehit oldu
DMM'den 'Dışişleri Bakanlığı Ormanı arazisi' ile ilgili iddialara açıklama
DMM'den 'Dışişleri Bakanlığı Ormanı arazisi' ile ilgili iddialara açıklama
YÖK, Anadolu Üniversitesi için Rektör adaylığı başvuru ilanı yayımladı
YÖK, Anadolu Üniversitesi için Rektör adaylığı başvuru ilanı yayımladı
Diyanet'ten 'tuvalet bakım onarımı' açıklaması
Diyanet'ten 'tuvalet bakım onarımı' açıklaması
Eski Bakan Abdüllatif Şener'in oğluna istenen ceza belli oldu
Eski Bakan Abdüllatif Şener'in oğluna istenen ceza belli oldu
Türk Lirası'nın reel değeri 5 ay sonra geriledi
Türk Lirası'nın reel değeri 5 ay sonra geriledi
OGM nakil başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
OGM nakil başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Bakan Bolat: Yıl sonu e-ihracat hedefimiz 8 milyar dolar
Bakan Bolat: Yıl sonu e-ihracat hedefimiz 8 milyar dolar
Sahipsiz hayvanlara ilişkin düzenleme AYM'de
Sahipsiz hayvanlara ilişkin düzenleme AYM'de
Ücretsiz ders kitapları sıralardaki yerini aldı
Ücretsiz ders kitapları sıralardaki yerini aldı
Otomotiv ihracatı ağustosta 2,7 milyar dolar oldu
Otomotiv ihracatı ağustosta 2,7 milyar dolar oldu
Vali Gül: İstanbul'daki okulların tamamı depreme dayanıklı hale getirildi
Vali Gül: İstanbul'daki okulların tamamı depreme dayanıklı hale getirildi
Prof. Sözbilir'den korkutan 'fay hattı' uyarısı
Prof. Sözbilir'den korkutan 'fay hattı' uyarısı
Cep telefonu beyin kanseri riskini artırıyor mu? DSÖ'den yanıt geldi
Cep telefonu beyin kanseri riskini artırıyor mu? DSÖ'den yanıt geldi
Polat çifti hakim karşısına çıktı
Polat çifti hakim karşısına çıktı
İslam Memiş'ten altın, dolar ve gümüş açıklaması: Burada bir risk var
İslam Memiş'ten altın, dolar ve gümüş açıklaması: Burada bir risk var
5 milyon yıllık olduğu düşünülüyor! Bölge koruma altına alındı
5 milyon yıllık olduğu düşünülüyor! Bölge koruma altına alındı
Mühendis Tek-Sen Enerji'den maaş düzenleme Talebi
Mühendis Tek-Sen Enerji'den maaş düzenleme Talebi
SGK'dan IBAN numaralı SMS uyarısı
SGK'dan IBAN numaralı SMS uyarısı
TCMB Başkan Yardımcısı Karahan'dan maliye politikası vurgusu
TCMB Başkan Yardımcısı Karahan'dan maliye politikası vurgusu
Servis zulmüne veli dayanışması!
Servis zulmüne veli dayanışması!
Enflasyonda kritik kavşağa girildi
Enflasyonda kritik kavşağa girildi
Okul çantasında 2,5 milyar TL'lik sahte ürün
Okul çantasında 2,5 milyar TL'lik sahte ürün
Akdeniz'de 4,8 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4,8 büyüklüğünde deprem
Sınır kapılarında rekor: 4 milyondan fazla gurbetçi giriş çıkış yaptı
Sınır kapılarında rekor: 4 milyondan fazla gurbetçi giriş çıkış yaptı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Evlilik yıl dönümünde cesedi bulunan Tuğba hemşire intihar mı etti?

Eskişehir'de evliliğinin 1'inci yıl dönümünde, otomobilinin arka koltuğunda boğazı kesilmiş cesedi bulunan hemşire Tuğba Koç'un cenazesi, toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi. Tuğba hemşirenin dün gözaltına alınan eşi A.K. ise bu sabah serbest bırakıldı. A.K'nin sorgusunda, eşinin yaşadığı uyku sorunu nedeniyle psikolojik tedavi gördüğünü ve bunalıma girdiğini söylediği öğrenildi. Koç'un otopsisinde, intihar ettiğine ilişkin emarelerin tespit edildiği öğrenildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 04 Eylül 2024 21:52, Son Güncelleme : 04 Eylül 2024 21:51
Yazdır
Evlilik yıl dönümünde cesedi bulunan Tuğba hemşire intihar mı etti?

ESKİŞEHİR'de evliliğinin 1'inci yıl dönümünde, yaşadığı binanın otoparkındaki otomobilinin arka koltuğunda boğazı kesilmiş cesedi bulunan hemşire Tuğba Koç'un (25) cenazesi, toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi. Tuğba hemşirenin dün gözaltına alınan eşi A.K. ise bu sabah adliyeye sevk edildi.

Olay, dün Odunpazarı ilçesi Vadişehir Mahallesi 5628'inci Sokak'taki TOKİ Konutları otoparkında meydana geldi. Otoparkta park halindeki 26 AIC 139 plakalı otomobilin arka koltuğunda hareketsiz yatan kadını görenler, polise haber verdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan araştırmada isminin Tuğba Koç olduğu belirlenen kadının, boğazının kesilmesi sonucu öldüğü tespit edildi. Olay Yeri İnceleme ekibi ve savcının incelemelerinin ardından, Tuğba Koç'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Eskişehir Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Aynı hastanede hemşire olan Tuğba Koç'un, A.K. ile geçen yıl 3 Eylül'de evlendikleri ve evliliklerinin 1'inci yıl dönümü olduğu belirtildi.

ALPU'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Tuğba hemşirenin cenazesi, bu sabah hastane morgundan ailesi tarafından teslim alındı. Hastane bahçesinde yapılacağı duyurulan tören, ailenin isteğiyle iptal edilirken, cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Alpu ilçesine götürüldü. Tuğba Koç, Alapınar Mahalle Camisi'nde öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazıyla mahalle mezarlığında toprağa verilecek.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Öte yandan soruşturma kapsamında dün gözaltına alına Tuğba Koç'un eşi A.K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.

'EŞİM UYKU PROBLEMİ NEDENİYLE BUNALIMA GİRMİŞTİ'

Eskişehir'de yaşadığı binanın otoparkındaki otomobilinde boğazı kesilmiş cesedi bulunan hemşire Tuğba Koç'un gözaltına alınıp, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan eşi A.K.'nin, savcılık sorgusunda, eşinin uyku problemi olduğunu ve bundan dolayı psikolojik tedavi görüp, bunalıma girdiğini söylediği öğrenildi.

İLK BULGULAR İNTİHAR YÖNÜNDE

Savcılıktan alınan bilgiye göre de Tuğba Koç'un cenazesinde yapılan ilk incelemede, intihar ettiğine yönelik emareler olduğu belirtildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber