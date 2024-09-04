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Fındık işçilerini taşıyan minibüs devrildi, 1 kişi öldü

Tokat'ın Niksar ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 1 çocuk öldü, 25 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Eylül 2024 22:20, Son Güncelleme : 04 Eylül 2024 22:23
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Fındık işçilerini taşıyan minibüs devrildi, 1 kişi öldü

Ordu'dan Şanlıurfa'ya giden tarım işçilerini taşıyan Cengiz G. idaresindeki 02 ABZ 139 plakalı minibüs, Kayapaşa Mahallesi'nde devrildi.

Kazada yaralanan 26 kişi, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan 5 yaşındaki Eylem Debek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tokat Valisi Abdullah Köklü, yaralıları Niksar Devlet Hastanesi'nde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Köklü, gazetecilere, kazada aralarında çocukların da olduğu 26 kişinin yaralandığını belirterek, "Şoför hatasından dolayı araç yuvarlandı. Kazada 1 çocuğumuzu kaybettik. Başka yaralımızda hayati tehlike gözükmüyor. 4 yaralımız Tokat'taki hastanelere sevk edildi. Kapasite üzeri yolcu taşıdığı anlaşılıyor. Savcılık ve emniyet gerekli tahkikatları yapıyor." ifadelerini kullandı.

Minibüsteki yolculardan Fatma Gezi ise fındık hasadından döndüklerini, yolda giderken bir anda kendini yerde bulduğunu kaydetti.

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