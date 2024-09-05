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Turizm konseptinde köklü değişim! İsrafa son esnafa can geliyor

Her şey dahil konseptli otellerden turisti çıkarmak için sezon başında gece müzeciliğini başlatan Kültür ve Turizm Bakanlığı, yeni dönemde gastronomi, kültür ve sağlık turizmine ağırlık verecek. Her şey dahil sisteminin "tüketim terörüne" dönüştüğünü ifade eden ANGİAD üyesi Mustafa Korkutata 'Her şey dahil'le yıllık 50 milyar liranın çöpe gittiğini, sistemin uygulandığı tesis sayısının azaltılacağını söyledi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 05 Eylül 2024 07:55, Son Güncelleme : 05 Eylül 2024 06:43
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Turizm konseptinde köklü değişim! İsrafa son esnafa can geliyor

Dünyanın en çok turist çeken dördüncü ülkesi olan Türkiye, 2028'deki 80 milyon nitelikli turist hedefine ulaşmak için 'her şey dahil' sisteminden kademeli şekilde uzaklaşmaya hazırlanıyor. Her şey dahil konseptli otellerden turisti çıkarmak için sezon başında gece müzeciliğini başlatan Kültür ve Turizm Bakanlığı, yeni dönemde gastronomi, kültür ve sağlık turizmine ağırlık verecek. Yeni dönemin parolasının "Her şeyiyle Türkiye" olduğunu belirten Ankara Genç İş İnsanları Derneği (ANGİAD) üyesi Mustafa Korkutata, her şey dahil sisteminin gıda israfına yol açtığını söyledi.

REKABETİN ÖNÜ AÇILACAK

Yeni dönemde turistlerin otelden çıkarılmaya teşvik edilmesi için merkezi yerlerdeki yöresel restoranlarla otellerin iş birliğine gidebileceğini ifade eden Korkutata "Bu yöntemle, turistler akşamları otelden dışarı çıkarılarak şehir merkezlerinde gezdirildikten sonra anlaşmalı restoranlara yemeğe götürülecek. Bu yöntemle esnafın iş yapması sağlanacağı gibi, daha iyi kazanacak olan esnafın komşu Yunanistan ile de fiyat olarak rekabet etmesinin önü açılacak" dedi.

50 MİLYARLIK İSRAF ÖNLENECEK

Her şey dahil sisteminin "tüketim terörüne" dönüştüğüne ve bunun Türkiye'nin sıfır atık politikası ile uyuşmadığına dikkat çeken Korkutata, bu sistemin uygulandığı tesis sayısının kademeli olarak azaltılacağını dile getirdi. Korkutata, dünyada her yıl 25 bin kişinin açlıktan hayatını kaybettiğini, yıllık 750 milyon insanın gıdaya erişemediği için gıda yetersizliğinden dolayı hastanelik olduğunu aktardı. Türkiye'de bir yandan her şey dahil konseptinin getirdiği satış pazarlama ile açık büfedeki yiyecek seçeneğini 200 çeşitten 300 çeşide çıkarmaya çalışan işletmeler olduğunu söyleyen Mustafa Korkutata "Yapılan ölçümlerde bu otellerde tabaktan dönen yiyecek oranının yüzde 65'lere ulaştığı görülüyor. Günlük kişi başı 220-400 gram arası gıda çöpe atılıyor. Yani yapılan hesaplamalar, bu otellerden kaynaklı gıda israfının yıllık 50 milyar liraya ulaştığını gösteriyor" diye konuştu.

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