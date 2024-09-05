Kasko ve sigorta yaptırmak isteyen sürücüler dikkat!

Araç sahiplerinin en büyük güvencesi olan kaskoda geçen sene fiyatlar hızlı artmıştı. Bu sene rakamlar geçen yıla nispeten daha düşük kaldı. Yaz aylarında kasko fiyatlarında başlatılan kampanya süreci fiyatların inmesinin sebeplerinden biri oldu. Araç sahipleri ise şuanda otalama bir arabanın kasko ve trafik sigortası bedelinin ne kadar olduğunu merak ediyor. İşte detaylar...

"FİYATLARDA YÜZDE 25'E VARAN İNDİRİM VAR"

Tüketici Konfederasyonu Sigorta Komisyonu Başkanı (TÜKONFED) Turusan Bağcı konu ile ilgili merak edilenleri Milliyet'e anlattı. Bağcı'nın dikkat çeken açıklamaları şu şekilde: "Kasko fiyatlarında rekabetli kampanyanın eylül ayında da devam ettiğini söyleyebilirim. Eylül sonrası kasko fiyatlarında yükseliş bekleniyor. Kasko fiyatlarında şirketine göre geçen yıla oranla yüzde 15 ile yüzde 25 aralığında değişen indirimler söz konusu. Geçen yıl araç fiyatları, enflasyon, döviz ve parça fiyatlarındaki artışın yüksek olacağı beklentisiyle sigorta şirketlerinin kaskoda normalin üzerinde artış yaptığını biliyoruz.

"PİYASADAN ÇEKİLEN ŞİRKETLER GERİ DÖNDÜ"

Şimdi bu artışlarla beraber kaskoda sigorta şirketleri önemli karlar elde etmeye başladı. Daha önce kaskoda ciddi zararın oluşması nedeniyle piyasadan çekilen çoğu sigorta şirketi tekrar geri döndü. Bu şirketler şu anda kaskodan pay almaya çalışıyor. Bazı şirketlerin agresif davranması kasko fiyatlarının düşmesine neden oldu.

KASKO YAPTIRMAK İÇİN BEKLEMEYİN!

Enflasyon etkisi, parça fiyatlarındaki artış ve dövizdeki artış beklentisi kasko fiyatlarının bu aydan sonra yükseleceğine işaret ediyor. O yüzden bu dönemde mutlaka kasko yaptırmak lazım.

ORTALAMA KASKO BEDELİ NE KADAR?

Yaklaşık kasko fiyatları şu anda İstanbul için ortalama bir hususi otomobilde 10-12 bin TL civarında çıkıyor. Bu hasarsızlık indirimi ve alınacak sür prime göre değişebilir.

YÜZDE 65 İNDİRİM VAR!

Kaskoda ilk yıl yüzde 30, ikinci yıl yüzde 40, üçüncü yıl yüzde 50, dördüncü yıl yüzde 60 ve bazı şirketlerde dördüncü yıl sonrası yüzde 65'e çıkan hasarsızlık indirimi var.

TRAFİK SİGORTASI BEDELİ NE KADAR?

Trafik sigortasında fiyatlar ile, sürücüye ve indirim oranına göre değişiklik gösteriyor. Ortalama bir hususi otomobilde trafik sigortası fiyatları 13-14 bin TL civarında. İyi bir sürücüyseniz 5'inci yılı geçtiyseniz yüzde 50'ye varan indirim alıyorsunuz, trafik sigortasında kötü sürücüyseniz, 3 kazadan fazla hasarınız varsa yüzde 200'e çıkan zamlı trafik sigortası yaptırıyorsunuz. İyi sürücü ile kötü sürücü arasında fark 7 katı korumaya devam ediyor.

"SİGORTAYI BOZMAYIP CEBİNDEN ÖDEYENLER VAR"

Sigortada indirim almanın en güzel yolu iyi kullanmak, hasarsız kullanmaktır. Kasko için de indirimlerin artmasının sebebi budur. Ufak tefek hasarları insanlar ceplerinden yaptırıyor. Hasarsızlık indirimi yüksek olanlar bunu bozmak istemiyor.

200 BİN TL'Yİ AŞAN KAZALAR İÇİN BU DETAYA DİKKAT

Trafik sigortasında hasar teminatı şu anda araç başına maddi olarak 200 bin TL'dir. Lüks bir kazada bu yetmiyor. Trafik sigortasına mutlaka ek ihtiyari mali mesuliyet (İMMM) poliçesi yapılmasını öneriyoruz. Kasko poliçesine ihtiyari mali mesuliyet teminatı mutlaka eklenmeli, bu limitler şu anda yeterli değil."