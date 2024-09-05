Cevdet Yılmaz yeni OVP'yi açıklıyor
Cevdet Yılmaz yeni OVP'yi açıklıyor
İlkokul öğretmenleri için süreç odaklı materyaller yayımlandı!
İlkokul öğretmenleri için süreç odaklı materyaller yayımlandı!
Sponsorlu İçerik
Sahte meyve ilanı ile milyonluk vurgun
Sahte meyve ilanı ile milyonluk vurgun
EGM duyurdu: Murat Ağırel'e silahlı saldırı tehdidinde gözaltılar var
EGM duyurdu: Murat Ağırel'e silahlı saldırı tehdidinde gözaltılar var
Erdoğan: Siyasette gerekli hamleleri yapacağız
Erdoğan: Siyasette gerekli hamleleri yapacağız
Özel yurt fiyatları el yakıyor
Özel yurt fiyatları el yakıyor
Kasko ve sigorta yaptırmak isteyen sürücüler dikkat!
Kasko ve sigorta yaptırmak isteyen sürücüler dikkat!
Turizm konseptinde köklü değişim! İsrafa son esnafa can geliyor
Turizm konseptinde köklü değişim! İsrafa son esnafa can geliyor
Erdoğan'dan Kongre turu! 4 ay Anadolu'yu dolaşacak
Erdoğan'dan Kongre turu! 4 ay Anadolu'yu dolaşacak
Depremden kaçarken fırsatçı tuzağına düşmeyin!
Depremden kaçarken fırsatçı tuzağına düşmeyin!
Ücretsiz ders kitapları sıralardaki yerini aldı
Ücretsiz ders kitapları sıralardaki yerini aldı
Türk Lirası'nın reel değeri 5 ay sonra ilk kez geriledi
Türk Lirası'nın reel değeri 5 ay sonra ilk kez geriledi
MB'den 'enflasyon' açıklaması: Aylık fiyat artışı gıda grubu öncülüğünde zayıfladı
MB'den 'enflasyon' açıklaması: Aylık fiyat artışı gıda grubu öncülüğünde zayıfladı
İşgücü Uyum Programı'na başvurular başladı
İşgücü Uyum Programı'na başvurular başladı
Vaniköy'deki kaçak villanın yıkımı yarın devam edecek
Vaniköy'deki kaçak villanın yıkımı yarın devam edecek
Bakan Tunç'tan İmamoğlu'na tepki: Kimse yargı mensuplarını korkutamaz
Bakan Tunç'tan İmamoğlu'na tepki: Kimse yargı mensuplarını korkutamaz
Harekat bölgesinde kalp krizi geçiren binbaşı şehit oldu
Harekat bölgesinde kalp krizi geçiren binbaşı şehit oldu
DMM'den 'Dışişleri Bakanlığı Ormanı arazisi' ile ilgili iddialara açıklama
DMM'den 'Dışişleri Bakanlığı Ormanı arazisi' ile ilgili iddialara açıklama
YÖK, Anadolu Üniversitesi için Rektör adaylığı başvuru ilanı yayımladı
YÖK, Anadolu Üniversitesi için Rektör adaylığı başvuru ilanı yayımladı
Diyanet'ten 'tuvalet bakım onarımı' açıklaması
Diyanet'ten 'tuvalet bakım onarımı' açıklaması
Eski Bakan Abdüllatif Şener'in oğluna istenen ceza belli oldu
Eski Bakan Abdüllatif Şener'in oğluna istenen ceza belli oldu
OGM nakil başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
OGM nakil başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Bakan Bolat: Yıl sonu e-ihracat hedefimiz 8 milyar dolar
Bakan Bolat: Yıl sonu e-ihracat hedefimiz 8 milyar dolar
Sahipsiz hayvanlara ilişkin düzenleme AYM'de
Sahipsiz hayvanlara ilişkin düzenleme AYM'de
Otomotiv ihracatı ağustosta 2,7 milyar dolar oldu
Otomotiv ihracatı ağustosta 2,7 milyar dolar oldu
Vali Gül: İstanbul'daki okulların tamamı depreme dayanıklı hale getirildi
Vali Gül: İstanbul'daki okulların tamamı depreme dayanıklı hale getirildi
Prof. Sözbilir'den korkutan 'fay hattı' uyarısı
Prof. Sözbilir'den korkutan 'fay hattı' uyarısı
Cep telefonu beyin kanseri riskini artırıyor mu? DSÖ'den yanıt geldi
Cep telefonu beyin kanseri riskini artırıyor mu? DSÖ'den yanıt geldi
Polat çifti hakim karşısına çıktı
Polat çifti hakim karşısına çıktı
İslam Memiş'ten altın, dolar ve gümüş açıklaması: Burada bir risk var
İslam Memiş'ten altın, dolar ve gümüş açıklaması: Burada bir risk var
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Özel yurt fiyatları el yakıyor

Yaşadıkları yerden farklı şehirlere üniversite eğitimi için gelen öğrenciler kalacak yer bulma telaşına düştü. Devlet yurdu çıkmayan öğrenciler, özel yurtlara gelen zamlarla zor durumda. İstanbul'da aylık ortalama 30 bin lirayı bulan yurt fiyatları, ev kiralarını geçmiş durumda.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 05 Eylül 2024 08:44, Son Güncelleme : 05 Eylül 2024 08:45
Yazdır
Özel yurt fiyatları el yakıyor

Üniversitelilerin yurt telaşı başladı. Üniversitesiyi kazanıp herhangi bir Kredi Yurtlar Kurumu Yurdu'na (KYK) yerleşemeyen öğrenciler ve veliler barınma sorununa çözüm için harekete geçti. Son yapılan zamlar sonrası ise yurt fiyatları cep yakıyor. Lokasyona bağlı değişen fiyatlar, ev kiralarına denk geliyor hatta geçiyor.

FİYATLAR YÜZDE 60 YÜKSELDİ

Büyük kentlerde aylık ortalama 30 bin liraları bulan yurt fiyatları, ev kiralarını solladı. Kiralarla yarışan özel yurt fiyatları, büyük kentlerde aylık ortalama 30 bin liraları buluyor. 2023-2024 eğitim-öğretim yılında özel yurtlarda ücretler aylık 10 bin ila 20 bin lira arasında değişirken, bu sene ortalama yüzde 50-60 civarında artış yaşandı. Yıllık istenen ücretler 250-350 bin lira seviyesine kadar çıktı. Bu rakamlar; İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Bursa gibi şehirlerde yeni üniversite kazanmış öğrenciler için büyük bir sorun teşkil ediyor. Yurda alternatif olarak bazı öğrenciler, 2-3 kişi bir araya gelerek eve de çıkabiliyor. İstanbul'da özel yurt maliyetleri ilçeden ilçeye farklılık gösteriyor. Örneğin, Fatih'teki özel bir öğrenci yurdu yıllık tek kişilik bir oda için 200 bin lira talep ederken, Şişli'deki aynı özelliklere sahip yurt kapıyı 300 bin liradan açıyor.

AKŞAM YEMEĞİ EKSTRAYA GİRİYOR

Ücret ayrıca; odanın büyüklüğü, kalan kişi sayısı, içerisinde tuvalet-banyo olması gibi özelliklere göre belirleniyor. Bu yurtlarda 1 ila 5 kişilik odalar bulunuyor. Sabah kahvaltısı genelde fiyata dahilken, akşam yemeği ekstraya giriyor. Akşam yemeği için öğrencilerden yıllık 50 ila 100 bin liralık ücretler istenebiliyor. Bir öğrencinin konaklaması 4 kişilik bir ailenin ev kirasından daha pahalıya geliyor.

500 bin yatak kapasiteli 5 bin özel yurt var

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı devlet yurtları, 81 ilde 850 binana faaliyet gösteriyor. Bu yurtların yatak kapasitesi 962 bin. Devlet yurduna alternatif olan ücretli özel yurtlardaki kapasiteye bakıldığında; ülke genelinde yaklaşık 5 bin tane özel yurt bulunuyor. Bunun içinde dernek yurtları, ticari özel yurtlar ve vakıf yurtları yer alıyor. Bu yurtların yatak kapasitesi ise 500 bin civarında. İstanbul'da ise yaklaşık 100 bin yatak kapasitesiyle 1.000'e yakın özel yurt faaliyet gösteriyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber