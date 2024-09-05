EGM duyurdu: Murat Ağırel'e silahlı saldırı tehdidinde gözaltılar var

Videodaki maskeli şahsın O.Ö, videoyu kayda alan şahsın ise Y.K. olduğunun tespit edildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"4 Eylül tarihinde KOM Başkanlığımız koordinesinde İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda, şüpheli şahıslar İzmir'deki ikametlerinde gözaltına alınmış, şahıslarla birlikte 3 tabanca, bir miktar uyuşturucu, 4 cep telefonu ve 1 tripod ele geçirilmiştir. O.Ö. isimli şahsın 12 ayrı suçtan, Y.K. isimli şahsın ise 2 ayrı suçtan şüpheli kaydı olduğu tespit edilmiştir."