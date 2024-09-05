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EGM duyurdu: Murat Ağırel'e silahlı saldırı tehdidinde gözaltılar var

EGM'den yapılan açıklamada, çeşitli sosyal medya platformlarındaki, organize suç örgütü elebaşı Mahsun Kuruçay'ın, gazeteci Murat Ağırel'e silahlı saldırı gerçekleştireceğine yönelik iddialar içeren görüntüler üzerine İstihbarat Başkanlığınca çalışma başlatıldığı belirtildi.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 05 Eylül 2024 09:20, Son Güncelleme : 05 Eylül 2024 09:20
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EGM duyurdu: Murat Ağırel'e silahlı saldırı tehdidinde gözaltılar var

Videodaki maskeli şahsın O.Ö, videoyu kayda alan şahsın ise Y.K. olduğunun tespit edildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"4 Eylül tarihinde KOM Başkanlığımız koordinesinde İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda, şüpheli şahıslar İzmir'deki ikametlerinde gözaltına alınmış, şahıslarla birlikte 3 tabanca, bir miktar uyuşturucu, 4 cep telefonu ve 1 tripod ele geçirilmiştir. O.Ö. isimli şahsın 12 ayrı suçtan, Y.K. isimli şahsın ise 2 ayrı suçtan şüpheli kaydı olduğu tespit edilmiştir."

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