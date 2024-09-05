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Sahte meyve ilanı ile milyonluk vurgun

Sosyal medya üzerinden meyve-sebze siparişi vaadiyle paylaşım yapan dolandırıcılar, farklı illerdeki esnafları dolandırdı. Facebook üzerinden verilen sahte ilanlarla yapılan vurgunun boyutu milyonları buluyor

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 05 Eylül 2024 09:40, Son Güncelleme : 05 Eylül 2024 09:42
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Sahte meyve ilanı ile milyonluk vurgun

Sahte hesaplarla meyve yetiştiriciliği yaptıklarını iddia eden dolandırıcılar onlarca esnafı dolandırdı.

Bunlardan biri de 28 yaşındaki pazarcı Gökhan Sayan. Dolandırılacağından habersiz şekilde internetteki ilanla iletişime geçen Sayan, 170 bin TL'ye yakın vişne siparişi verdi. 3 ton 217 kg vişne için 122 bin TL karşılığında anlaşıp ödemeyi mobil bankacılık üzerinden yapan Sayan, bir süre meyvesini bekledi. Ödemeyi alan dolandırıcı tekrar Sayan'ı arayarak elinde 1 ton 280 kg daha vişne olduğunu, isterse 44 bin 800 TL karşılığında anlaşabileceklerini söyledi. Tekrar anlaşmaya varan vatandaş bu parayı da aynı hesaba göndererek toplamda 166 bin 800 TL ödeme yaptı.

Gelmeyen mallar için tekrar şahıslarla iletişime geçen Sayan, dolandırıcılar tarafından küfür ve hakarete maruz kaldı. Sayan, dolandırıldığını fark etmesinin ardından soluğu karakolda aldı.

Birden fazla mağdurun olduğu olayda, Bülent Karaden (48) isimli vatandaş da erik siparişi vermesi üzerine 60 Bin TL dolandırıldı. Esnaflar SABAH'a konuşarak şahısların bir an önce bulunmasını istedi. Şikayetçi olan vatandaşlar, yetkililerden bir yardım eli bekliyor.

'HESAPLAR SAHTE'

Sosyal medya aracılığıyla dolandıran kişilerin birden fazla sahte hesap açarak tanıdıkları kişileri de taklit ettiklerini söyleyen Sayan, "Parayı gönderdiğimde hesap numarasının da başka birisi adına kayıtlı olduğunu gördüm. Tek ben mağdur değilim, birçok kişiyi dolandırdılar. Elimde avucumda hiçbir şey kalmadı. 2 ay oluyor, şahıslardan hala bir haber yok. Sahte kimlikle geziyorlar. Devletimizden yardım istiyorum." ifadelerini kullandı.

'TEHDİTLER ALIYORUM'

SABAH'a konuşan bir başka esnaf Bülent Karaden ise dolandırıcılara ulaştığında küfür, hakaret ve tehdit aldığını belirtti. Şahıslara 60 Bin TL kaparo gönderip erik siparişi verdiğini söyleyen Karaden, "Trabzon'da yaşıyorum, esnafım. Bir Facebook grubunda yapılan paylaşımı gördüm. Mal göndereceklerini söyleyip kapora alıyorlar. Ben de erik siparişi vermiştim. Sonrasında mal da para da yok. 60 Bin TL gönderdim. Telefon açtığımda küfür, hakaret ve tehditlerde bulunuyorlar. Yetkililerden bu konu için yardım istiyoruz. Biz yandık, başkaları yanmasın" şeklinde konuştu.

Batuhan ALTINBAŞ

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