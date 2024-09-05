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Altının kilogram fiyatı 2 milyon 803 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, 2 milyon 803 bin liraya yükseldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Eylül 2024 17:01, Son Güncelleme : 05 Eylül 2024 17:10
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Altının kilogram fiyatı 2 milyon 803 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 713 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 806 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,4 artışla 2 milyon 803 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 790 bin 500 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında işlem hacmi 2 milyar 870 milyon 354 bin 998,54 lira, işlem miktarı ise 1.036,79 kilogram oldu.

Tüm metallerde işlem hacmi de 3 milyar 34 milyon 732 bin 79,37 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Garanti BBVA, Uğuras Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler ile İstanbul Altın Rafinerisi olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
STANDART TL/KG DOLAR/ONS

Önceki Kapanış 2.790.500,00 2.500,00

En Düşük 2.713.000,00 2.506,00

En Yüksek 2.806.000,00 2.575,35

Kapanış 2.803.000,00 2.515,00

Ağırlıklı Ortalama 2.743.843,40 2.557,03

Toplam İşlem Hacmi (TL) 2.870.354.998,54

Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.036,79

Toplam İşlem Adedi 35

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