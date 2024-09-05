Dolar 34 TL'nin altına geriledi
Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu?
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Eylül 2024 17:49, Son Güncelleme : 05 Eylül 2024 18:11
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:
|
|ÇARŞAMBA
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|PERŞEMBE
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|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|34,0370
|34,0380
|33,9560
|33,9570
|Avro
|37,6960
|37,6970
|37,7700
|37,7710
|Sterlin
|44,7790
|44,7890
|44,7040
|44,7210
|İsviçre frangı
|40,1430
|40,1460
|40,0730
|40,0880
|ANKARA
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|ABD doları
|34,0070
|34,0870
|33,9260
|34,0060
|Avro
|37,6560
|37,7360
|37,7300
|37,8100
|Sterlin
|44,7190
|44,9290
|44,6440
|44,8540