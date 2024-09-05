Dolar 34 TL'nin altına geriledi

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:



ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 34,0370 34,0380 33,9560 33,9570 Avro 37,6960 37,6970 37,7700 37,7710 Sterlin 44,7790 44,7890 44,7040 44,7210 İsviçre frangı 40,1430 40,1460 40,0730 40,0880 ANKARA







ABD doları 34,0070 34,0870 33,9260 34,0060 Avro 37,6560 37,7360 37,7300 37,8100 Sterlin 44,7190 44,9290 44,6440 44,8540