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Palamuttan sonra hamsi de tezgahlardaki yerini aldı: Kilosu 200 TL

Denizlerde av yasağının 1 Eylül itibariyle sona ermesinin ardından balık tezgahlarında palamut bolluğundan sonra hamsi de kendini göstermeye başladı. Halde hamsinin kilosu 200-250 TL arasında değişiyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Eylül 2024 11:41, Son Güncelleme : 05 Eylül 2024 13:00
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Balıkçılar, yıllar sonra ilk kez hamsinin bu kadar erken zamanda tezgahlarda yerini alması hamsinin geleceği açısından umut verici olduğunu belirtirken, Trabzon Balık Hali'nde hamsinin kilosu 200-250 TL arasında satılıyor.

YILLAR SONRA BİR İLK

Palamudun bol olduğu dönemde ilk kez hamsinin erken dönemde tezgahlarda yerini aldığını belirten balıkçı esnaflarından Mehmet Örseloğlu, "Bu sene palamudun bol olduğu dönemde ilk kez hamsi geldi.

Hamsi Sinop'tan geliyor. Genelde küçük balıkçıların ağlarına takılan hamsi. İlk kez bu kadar erken geldi. Uzun yıllardır ilk kez palamutla birlikte hamsi gelmiş oldu. Fiyatı 200 TL. Genelde palamut bol olduğu zaman hamsi az olur. Hamsinin devam edip etmeyeceği konusunda şu an bir şey söylemek çok zor." dedi.

Hamsinin de palamut gibi bol olacağını ümit ettiklerini belirten balıkçı esnaflarından balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış, "Hamsi ilk kez bu kadar erken geldi. Bu sene palamudun bolluğu var. İnşallah hamsi de bu bolluğu yaşayacağız. Genelde önceki yıllarda bu kadar erken görünmezdi." diye konuştu.

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