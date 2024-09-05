Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Ordu, Giresun, Trabzon'un batısı ve Artvin'in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli, Trabzon'un doğusu ve Rize'de yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların, yarın öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.