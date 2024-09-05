Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı
Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Eylül 2024 12:36, Son Güncelleme : 05 Eylül 2024 12:37
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Ordu, Giresun, Trabzon'un batısı ve Artvin'in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli, Trabzon'un doğusu ve Rize'de yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olacağı tahmin ediliyor.
Yağışların, yarın öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.