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Güney: SGK'nın servis ihale krizi personeli mağdur etti, hukuki adımlar atıldı

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yeni servis hizmet ihalesi tasarruf genelgesine uyması, merkez ve Ankara birimlerinde ciddi sıkıntılara yol açtı. Türk Büro Sen Genel Başkanı Türkeş Güney, yaşanan mağduriyetin kurumsal bürokrasinin beceriksizliğinden kaynaklandığını belirterek, ihale sürecindeki eksikliklere dikkat çekti ve sorunun çözümü için hukuki adımlar atıldığını duyurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Eylül 2024 12:27, Son Güncelleme : 05 Eylül 2024 12:46
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Güney: SGK'nın servis ihale krizi personeli mağdur etti, hukuki adımlar atıldı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından uygulamaya konulan servis hizmet ihalesi tasarruf genelgesi, Ankara İl Müdürlüğü ve merkez birimlerinde çeşitli sorunlara yol açtı. Bu sıkıntılara ilişkin açıklama yapan Türk Büro Sen Genel Başkanı Türkeş Güney, SGK bürokrasisinin başarısız yönetimi nedeniyle Ankara İl Müdürlüğü personelinin mağduriyet yaşadığını belirtti.

Güney, "Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ihale süreci ve toplu taşım kartı dağıtımındaki eksiklikler nedeniyle, yıllardır servis hizmetinden faydalanan personelimiz büyük bir mağduriyet yaşıyor. Artan ulaşım maliyetleri nedeniyle ilave maddi külfetle karşı karşıya kaldık," dedi.

Türkeş Güney, Türk Büro Sen olarak bu süreçlerde personelin mağduriyetini gidermek için kurumla çeşitli girişimlerde bulunduklarını ancak bürokrasinin ihmali ve iş bilmezliği nedeniyle etkili bir sonuç alınamadığını vurguladı.

Türkiye Kamu Sen'in, tasarruf genelgesinin servis hizmetlerini düzenleyen maddesinin iptali için Danıştay 12. Dairesi'nde dava açtığını belirten Güney, "Mağduriyetlerin önlenmesi ve adaletin sağlanması için açılan davanın bir an evvel sonuçlanmasını bekliyoruz," şeklinde konuştu.

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