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İstanbul'da bir ailenin aylık masrafı 68 bin 933 lira

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı, ağustos ayında bir ailenin ortalama yaşam maliyetini hesapladı. Yaşama maliyeti bir yılda TÜİK'in açıkladığı enflasyonunu aşarak yüzde 61,84 artarak 68 bin 933 liraya ulaştı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Eylül 2024 12:45, Son Güncelleme : 05 Eylül 2024 13:39
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İstanbul'da bir ailenin aylık masrafı 68 bin 933 lira

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı, dört kişilik bir ailenin aylık yaşama maliyeti araştırmasının ağustos sonuçlarını yayınladı.

Buna göre önceki yılın ağustos ayına göre İstanbul'da yaşam maliyetinin yıllık artış oranı yüzde 61,84 olarak gerçekleşerek 68 bin 933 lirayı buldu. Bu da dört asgari ücrete denk geliyor.

İstanbul'da ortalama yaşam maliyeti, geçen aya göre 2 bin 383 lira arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ağustos ayı için açıkladığı yıllık enflasyon yüzde 51,97 olurken, aylık bazdaki fiyat artışı yüzde 2,47 olarak gerçekleşti. Ajansın araştırmasında ise ağustostaki aylık artış yüzde 3,58 oldu.

Temel tüketim maddelerinin bir önceki yılın ağustos ayına göre fiyat artışlarına bakıldığında en çarpıcı fiyat artışlarından birinin yüzde 124,77 artış oranıyla tuvalet kağıdı fiyatlarında yaşandığı görüldü.

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