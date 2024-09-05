Bakan Kurum: İzmir Körfezimiz ölmektedir

-Herkes sorumluklarını yerine getirecek. Seçim meydanlarında söz verip unutmakla olmuyor. Sorumluların ev ödevlerini yerine getirip getirmediğini anlık takip edeceğiz. Yönetim zafiyeti söz konusu ise uyaracağız. Atılması gereken adımlar atılmıyorsa, gerek hukuki gerek cezai işlemleri yapacağız. İzmir Körfezi bugün yapıldığı gibi kaderine terk edilemez.