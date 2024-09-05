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Motosiklet ehliyeti talebi katlandı

Türkiye'de 2024 yılının haziran ayı itibariyle trafiğe kayıtlı motosiklet sayısı 5 milyon 636 bin 583'e ulaştı. Zaman ve yakıt tasarrufu göz önünde bulundularak motosiklet ehliyeti almak isteyen kişi sayısının 4 kat oranında artması sürücü kurslarında yoğunluk oluşturdu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Eylül 2024 13:44, Son Güncelleme : 05 Eylül 2024 13:46
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Motosiklet ehliyeti talebi katlandı

Havaların ısınması sonrasında birçok vatandaş trafiğe motosikleti ile çıkmayı tercih ederken, zaman ve yakıt tasarrufu ile öne çıkan 2 tekerli taşıtın ülke genelinde kullanımı her geçen gün yaygınlaşıyor.

ARTIŞ SÜRÜCÜ KURSLARINA DA YANSIDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre; 2022 yılında 4 milyon 141 bin 914, 2023 yılında ise 5 milyon 79 bin 396 olan trafiğe kayıtlı motosiklet sayısı 2024 yılının haziran ayı itibariyle 5 milyon 636 bin 583'e ulaştı.

Sadece Eskişehir'de trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı 351 bin 734 iken, bunun 52 bin 438'ini ise yine motosikletler oluşturdu. Ayrıca istatistiklerde görülen artış aynı şekilde sürücü kurslarına da yansıdı.

Sürücü kurslarında çalışan motosiklet eğitmenleri, bu yıl öğrenci sayılarının 4 kat oranında arttığını belirtti. Adaylarının rüzgarı hissetmek ve daha özgür olmak istediğini dile getiren eğitmenler, kadın sürücülerin de çoğaldığını ifade etti.

"ÖĞRENCİ SAYIMIZ BU SENE YAKLAŞIK 4 KATI CİVARINDA ARTTI"

Sürücü kursu öğretmeni Halil İbrahim Hiçyılmaz, "Motosiklette yakıt tasarrufu çok önemli. Genelde artışların çoğu scooter dediğimiz araçlardan kaynaklanıyor. Motosiklet sayısı bazı illerde işte araç sayısını bile aşmış. Genel olarak insanların özel ilgi alanı. İnsanlar motosiklet kullanmak, rüzgarı hissetmek ve daha özgür olmak istiyor. İkinci sırada ne var? Kuryelikten de önce ekonomisi için kullanılıyor. Ulaşımda motosikletin az yakıt tüketmesi önemli bir faktör.

Kurslardaki öğrenci sayımız bu sene geçen seneye oranla yaklaşık 4 katı civarında arttı. Mesela bazı arkadaşlar geliyor, araba almaya gücü yetmemiş. Yakıt tüketiminin de düşük olması nedeniyle, 'Çok eski bir model araba alacağıma sıfır motosiklet alırım.' gibi düşünceler var. Bu nedenlerle geliyorlar. Gelen adayların yüzde 10'u kadın. Kadın sürücülerde de artış var. 'Benim çocukluğumdan beri hayalimdi, ailem izin vermiyordu' gibi söylemler oluyor. Şimdi ailelerini biraz zorluyorlar. Önce motosikleti alıyorlar, sonra aileye bildiriyorlar." dedi.

"TRAFİKTE ÇOK BÜYÜK RAHATLIK"

Motosiklet ehliyeti almak isteyen 21 yaşındaki İclal ise "Önce araba ehliyeti almıştım. Sonra baktım, gayet sürebiliyorum ve motosikletlerde de kadın sürücüler çok arttı. Bunu sosyal medyada görüyoruz. Dedim ki, ben de sürebilirim. Öyle başladım işte. Şu an gayet iyi gidiyorum. Öncelikle bence trafikte çok büyük rahatlık. Tabii çok aralardan geçmemek gerekiyor ama kurallara uyarak gayet iyi gidilebilir. Ben bir de İstanbul'da yaşıyorum. O trafikte motosiklet çok iyi kullanılabilir diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

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