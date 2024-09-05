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Türk-İş'in hesabı: 12 ay çalışmanın 1,5 ayı vergiye gidiyor

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, kamu işçilerinin ücretlerindeki sorunu gündeme getirdi. Kamudaki toplu sözleşmeyi eleştiren Atalay, 12 aylık çalışma sonucu elde edilen gelirin 1,5 ayının vergiye gittiğini kaydetti.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 05 Eylül 2024 13:53, Son Güncelleme : 05 Eylül 2024 13:54
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Türk-İş'in hesabı: 12 ay çalışmanın 1,5 ayı vergiye gidiyor

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Şeker-İş Sendikası tarafından Ankara'da bir otelde düzenlenen "Enflasyonda Atalet, Ücrette Sefalet, Vergide Adalet Arayışı Sempozyumu"na katıldı.

İşçilerin dünyaya yorgun gelip yorgun gittiğini söyleyen Atalay, geçmişte kamu işçilerinin Türkiye'deki ücret düzeyinde öncü olduğunu, 15 ay önceki kamu sözleşmesinin şikayetlere neden olduğunu ifade etti.

Atalay, "İşçiler öyle sözleşme yaptı ki, işyerinde barışı, huzuru bozdu" şikayetlerini aldığını belirterek "Memur da benim, işçi de benim. Memur çok almıyor, biz az alıyoruz. İnsanın geçinmeyle ilgili sıkıntısı olduğu zaman o evde huzur bulamazsın." diye konuştu.

'12 ayın 1,5 ayı vergiye'

Atalay, son yıllarda işçilerin ekonomik olarak dayanacak durumda olmadığını ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü: "İşçilerin ortalama ücreti kamuda vergiden dolayı belli. 12 ay çalışıyoruz, 1,5 ayını vergiye veriyoruz. Vergiyle ilgili sıkıntımız var, ücretlerle ilgili sıkıntımız var. O kadar sıkıntıya rağmen biz, zenginlerden daha mutluyuz. Bizim bir ayda aldığımızı onlar bir haftada kedilerine mama veriyorlar. Düzgün işini yapanlar tabii ki var. Adil işverenlerimiz var mı, var. Ama onlardan daha çok, örgütlendiği zaman işçileri kapının önüne koyan patronlar var. Her ortamda adil olmak, çalışanın yanında olmak mecburiyetindeyiz. Temmuzda kamudakiler 24,73 zam aldılar. Eylül ayında alacakları zam 17,43 civarında. 'Temmuzda verdiyseniz 24,73'ü, öbür işçilere de vermek durumundasınız' diyoruz."

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