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Çalışan kişi başına üretim ikinci çeyrekte yüzde 3,59 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışan kişi başına üretim endeksi, ikinci çeyrekte bir önceki döneme göre yüzde 3,59 azaldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Eylül 2024 14:09, Son Güncelleme : 05 Eylül 2024 14:09
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Çalışan kişi başına üretim ikinci çeyrekte yüzde 3,59 azaldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü, ikinci çeyrek döneme ilişkin "Verimlilik İstatistikleri Bülteni"ni açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışan kişi başına üretim endeksi ikinci çeyrekte bir önceki döneme göre yüzde 3,59 azalırken, önceki yılın aynı dönemine göre de yüzde 2,43 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışılan saat başına üretim endeksi, önceki döneme göre yüzde 2,41 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışılan saat başına üretim endeksi, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,68 arttı.

Takvim etkilerinden arındırılmış ana sanayi grupları (MIGs) verileri incelendiğinde, çalışan kişi başına üretim endeksinde önceki yılın aynı çeyreğine göre en fazla artışın yüzde 8,57 ile Enerji sektöründe gerçekleştiği görüldü.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış çalışan kişi başına üretim endeksinde önceki çeyreğe göre en fazla artış yüzde 1,64 ile enerji sektöründe gerçekleşti.

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