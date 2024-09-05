Türkiye'nin pasaport ücreti 'uçtu'

Pasaport harçları Türkiye'de, defter parası ile birlikte 3 yıl ve daha üzeri pasaportlar için 8 bin 623 TL (yaklaşık 229 Euro) olarak uygulanıyor.

Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre aynı pasaport, yurt dışında yaşayan bir Türk için ise tüm masraflarla birlikte (pasaport harcı, defter parası ve posta) 105 Euro. Yani Türkiye'de yaşayan bir kişi, yurt dışında yaşayan ve pasaportunu Türkiye konsolosluklarından alan Türk'ten iki kattan da fazla pasaport harcı ödüyor.

Türkiye'deki emekli aylıkları, asgari ücretler ve ortalama maaşlar ise Avrupa'dakilerin ortalama 5'te biri. Yani Avrupalının beşte biri kadar kazanan bir Türk, onun iki katı kadar pasaport ücreti ödüyor.

Bununla birlikte Türk pasaportu, dünyanın en pahalı pasaportlarından biri olma unvanını da elinde bulunduruyor.

Dünyanın en geçerli pasaportları olan ve 194 ülkeye vizesiz girilen Almanya, Fransa ve Japonya pasaportları, Türk pasaportundan iki kata daha ucuz. Bu ülkelerde ortalama emekli aylıkları veya asgari ücretler net 1800 Euro

Ayda 340 Euro'ya denk gelen aylıkla geçinmeye çalışan Türkiye'deki emekliler, pasaport alabilseler bile son yıllarda hızla değer kaybedip dünyada 54. sıraya gerileyen pasaport ile 199 ülkeden 52'sine vizesiz giremiyorlar.

Dünyanın çeşitli ülkelerinde pasaport harçları şu şekilde:

10 yıl süreli Alman pasaportunun bedeli 101 Euro; Hollanda'da 10 yıllık pasaport 158 Euro; İsviçre'de 140 Euro; Avusturya'da 76 Euro; Fransa'da 96 Euro; ABD'de 130 Dolar; İngiltere 124 Sterlin; Japonya'da 117 Euro; Meksika'da 164 Euro; Avustralya'da 221 Euro...

Türkiye'den daha pahalı pasaport veren ülkeler ise Suriye ve Lübnan olarak sıralanıyor. Suriye'de 6 yıllık pasaport 285 Euro, 10 yıllığı ise 600 Euro'yu buluyor. Lübnan'da 10 yıllık pasaport yaklaşık 760 Euro, yurt dışından başvuru yapan Lübnanlılar ise yurt dışındaki Türkler gibi daha az ödüyor ama yurt dışından alanların pasaport ücreti 600 Euro'yu buluyor.