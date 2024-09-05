Galatasaray ve Fenerbahçe UEFA kadrosunu bildirdi

OVP ile finansal istikrar kalıcı hale getirilecek
OVP ile finansal istikrar kalıcı hale getirilecek
İlkokul öğretmenleri için süreç odaklı materyaller yayımlandı!
İlkokul öğretmenleri için süreç odaklı materyaller yayımlandı!
Sponsorlu İçerik
İş dünyası yeni OVP için ne dedi?
İş dünyası yeni OVP için ne dedi?
Bakan Tekin: 4 yeni okul modelini hayata geçireceğiz
Bakan Tekin: 4 yeni okul modelini hayata geçireceğiz
Yeni Orta Vadeli Program Resmi Gazete'de yayımlandı
Yeni Orta Vadeli Program Resmi Gazete'de yayımlandı
Erzurum'da kamyon ile pikap çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
Erzurum'da kamyon ile pikap çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
KKM ve katılma hesaplarında gerileme sürüyor
KKM ve katılma hesaplarında gerileme sürüyor
Türkiye'nin pasaport ücreti 'uçtu'
Türkiye'nin pasaport ücreti 'uçtu'
Türk-İş'in hesabı: 12 ay çalışmanın 1,5 ayı vergiye gidiyor
Türk-İş'in hesabı: 12 ay çalışmanın 1,5 ayı vergiye gidiyor
İstanbul Valiliği'nden okulun ilk günü için saat düzenlemesi
İstanbul Valiliği'nden okulun ilk günü için saat düzenlemesi
Sahipsiz hayvanlara ilişkin düzenlemede yeni karar
Sahipsiz hayvanlara ilişkin düzenlemede yeni karar
MSB: 'Kılıçlı yemin' törenine inceleme başlatıldı
MSB: 'Kılıçlı yemin' törenine inceleme başlatıldı
Ailelerin okul alışverişi bütçesi 10 bin TL
Ailelerin okul alışverişi bütçesi 10 bin TL
MSB: Kara Harp Okulu töreni üzerine inceleme başlatıldı
MSB: Kara Harp Okulu töreni üzerine inceleme başlatıldı
Bakan Şimşek: Önceliğimiz dezenflasyondur, fiyat istikrarıdır
Bakan Şimşek: Önceliğimiz dezenflasyondur, fiyat istikrarıdır
Yeni müfredatın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, 81 ile gönderildi
Yeni müfredatın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, 81 ile gönderildi
YÖK'ten 'diploma sahteciliği' açıklaması
YÖK'ten 'diploma sahteciliği' açıklaması
Benzine indirim geliyor
Benzine indirim geliyor
Yeni OVP açıklandı: 2024 enflasyon beklentisi yüzde 41,5
Yeni OVP açıklandı: 2024 enflasyon beklentisi yüzde 41,5
Sahte meyve ilanı ile milyonluk vurgun
Sahte meyve ilanı ile milyonluk vurgun
EGM duyurdu: Murat Ağırel'e silahlı saldırı tehdidinde gözaltılar var
EGM duyurdu: Murat Ağırel'e silahlı saldırı tehdidinde gözaltılar var
Erdoğan: Siyasette gerekli hamleleri yapacağız
Erdoğan: Siyasette gerekli hamleleri yapacağız
Özel yurt fiyatları el yakıyor
Özel yurt fiyatları el yakıyor
Kasko ve sigorta yaptırmak isteyen sürücüler dikkat!
Kasko ve sigorta yaptırmak isteyen sürücüler dikkat!
Turizm konseptinde köklü değişim! İsrafa son esnafa can geliyor
Turizm konseptinde köklü değişim! İsrafa son esnafa can geliyor
Erdoğan'dan Kongre turu! 4 ay Anadolu'yu dolaşacak
Erdoğan'dan Kongre turu! 4 ay Anadolu'yu dolaşacak
Depremden kaçarken fırsatçı tuzağına düşmeyin!
Depremden kaçarken fırsatçı tuzağına düşmeyin!
Ücretsiz ders kitapları sıralardaki yerini aldı
Ücretsiz ders kitapları sıralardaki yerini aldı
Türk Lirası'nın reel değeri 5 ay sonra ilk kez geriledi
Türk Lirası'nın reel değeri 5 ay sonra ilk kez geriledi
MB'den 'enflasyon' açıklaması: Aylık fiyat artışı gıda grubu öncülüğünde zayıfladı
MB'den 'enflasyon' açıklaması: Aylık fiyat artışı gıda grubu öncülüğünde zayıfladı
Ana sayfaHaberler Spor

Galatasaray ve Fenerbahçe UEFA kadrosunu bildirdi

Galatasaray ve Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi için kadrosunu bildirdi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Eylül 2024 17:08, Son Güncelleme : 05 Eylül 2024 17:23
Yazdır
Galatasaray ve Fenerbahçe UEFA kadrosunu bildirdi

UEFA'nın internet sitesindeki bilgiye göre, yeni transferlerden Victor Osimhen ve Ismail Jakobs da kadroda yer aldı. Halil Dervişoğlu, Alexandru Cicaldau, Taylan Antalyalı ve Eyüp Aydın ise bildirilen oyuncular arasında yer almadı.

Galatasaray'ın listesinde şu oyuncular bulunuyor:

Fernando Muslera, Ahmet Şen, Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Metehan Baltacı, Kerem Demirbay, Gabriel Sara, Berkan Kutlu, Hakim Ziyech, Lucas Torreira, Dries Mertens, Yusuf Demir, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi, Michy Batshuayi, Victor Osimhen

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi için kadrosunu bildirdi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi için kadrosunu açıkladı.

UEFA'nın internet sitesindeki bilgiye göre, sarı-lacivertlilerde Oğuz Aydın, Ryan Kent ve Levent Mercan, bildirilen kadroda yer bulamazken yeni transfer Sofyan Amrabat ise kadroda yer aldı.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Ertuğrul Çetin, Samet Akaydin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fred, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Cengiz Ünder, Bright Osayi-Samuel, Allan Saint-Maximin, Cenk Tosun, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber