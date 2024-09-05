Galatasaray ve Fenerbahçe UEFA kadrosunu bildirdi

UEFA'nın internet sitesindeki bilgiye göre, yeni transferlerden Victor Osimhen ve Ismail Jakobs da kadroda yer aldı. Halil Dervişoğlu, Alexandru Cicaldau, Taylan Antalyalı ve Eyüp Aydın ise bildirilen oyuncular arasında yer almadı.

Galatasaray'ın listesinde şu oyuncular bulunuyor:

Fernando Muslera, Ahmet Şen, Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Metehan Baltacı, Kerem Demirbay, Gabriel Sara, Berkan Kutlu, Hakim Ziyech, Lucas Torreira, Dries Mertens, Yusuf Demir, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi, Michy Batshuayi, Victor Osimhen

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi için kadrosunu bildirdi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi için kadrosunu açıkladı.

UEFA'nın internet sitesindeki bilgiye göre, sarı-lacivertlilerde Oğuz Aydın, Ryan Kent ve Levent Mercan, bildirilen kadroda yer bulamazken yeni transfer Sofyan Amrabat ise kadroda yer aldı.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Ertuğrul Çetin, Samet Akaydin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fred, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Cengiz Ünder, Bright Osayi-Samuel, Allan Saint-Maximin, Cenk Tosun, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri