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Kocaeli'de motosiklet kazasında 1 kişi öldü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Eylül 2024 17:18, Son Güncelleme : 05 Eylül 2024 17:21
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Kocaeli'de motosiklet kazasında 1 kişi öldü

Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul istikametinde seyreden 34 MBM 142 plakalı motosiklet, T4 Tüneli'nden çıktığı sırada sürücüsünün dengesini kaybetmesi sonucu savruldu. Devrilen motosikletteki D.T. ve Ş.V. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan D.T, İzmit'teki bir özel hastaneye, Ş.V. ise Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. D.T. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle İstanbul yönündeki ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

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