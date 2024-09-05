Bayburt'ta otomobil ile cipin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

Kaleardı Mahallesi Bayburt-Çaykara kara yolunda Hasan Kurt (54) idaresindeki 34 BOP 25 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen F.K. yönetimindeki 69 AAY 767 plakalı cip çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile cipte bulunan S.K, Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Hasan Kurt, hastanede yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri de kaza dolayısıyla yolda önlem alarak diğer araçların kontrollü olarak geçişini sağladı.