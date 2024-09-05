Erzurum'da yıldırım isabet eden çoban yaşamını yitirdi
Erzurum'un Aziziye ilçesinde hayvan otlatırken yıldırım isabet eden çoban hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Eylül 2024 21:48, Son Güncelleme : 05 Eylül 2024 22:22
İlçeye bağlı Başovacık Mahallesi'nde hayvanlarını otlatan çoban S.T'ye (41) yıldırım isabet etti.
İhbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekiplerce Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan S.T. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.