'Özel okulda bin liralık kitaba, 30 bin lira istiyorlar' iddiası mahkemelik oldu

Adana'da yaşayan Avukat Nazan Akça Subaşı, 10 yaşındaki kızı Dilda Ece'yi, merkez Seyhan ilçesine bağlı 2000 Evler Mahallesi'nde bulunan özel Altıneller Okulları'na kaydettirdi. Ancak iddiaya göre, ders kitapları için özel bir kitapçıya yönlendirilen Subaşı'ya 30 bin liralık fatura çıkartıldı. Subaşı, kitapları basan yayınevine ulaştığını, kitapları yayınevinden almak istediğini ancak "Adana'da sadece bir kırtasiye ile anlaşmamız var. Kitapları oradan alabilirsiniz. Bireysel satışımız yok" denildiğini söyledi.

Konuyu yargıya taşıdı

Bunun üzerine Subaşı, kitapları almadı ve yayın evinin internette sattığı mükerrer kitapları araştırınca bir şok daha yaşadı. Kitapların değerinin 30 bin değil, yaklaşık bin lira olduğunu gören Subaşı, konuyu yargıya taşıdı.

İddianame kabul edildi

Hazırlanan iddianame, Adana 6. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Kurum Müdürü E.G. (46) hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

'Kişisel veriler dağıtıldı' iddiası

Ayrıca kentte faaliyet gösteren kırtasiyenin ise velileri arayarak, "Çocuğunuzun okul kitaplarını almamışsınız. Bu kitaplar olmazsa derse giremezler. Dersten geri kalırlar" diyerek baskı yaptıkları, velilerin numaralarını da özel okuldan aldıkları ileri sürüldü.

Öğretmen da davaya müdahil oldu

Geçen sene okuldan ayrılan bir öğretmen de davaya müdahil oldu ve özel okulun kitap seçimi sırasında öğretmenlere fikirlerini sormadığını beyan etti.

"Bu kitapları almaya mecbur kılıyorlar"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Avukat Nazan Akça Subaşı, "Okul dışından aldığınızda maksimum bin lira tutacak kitaplar için bizden kimi okullar 30 bin lira, kimi okullar 50-70 hatta 100 bin liraya kitap satan okullar var. Bütün velileri bu konuda bilinçli olmaya davet ediyorum. Devlet zaten çocuklarımızın okuması gereken bütün kitapları özel okul bile olsa ücretsiz olarak dağıtıyor. Bize satılan bu kitapların tamamı yardımcı kitap olarak geçiyor. Herhangi bir yayınevinin kitabını diledikleri gibi alabilirler. Özel okullar ise İstanbul merkezli bir yayınevi ile anlaşıp, Adana'da tek bir kırtasiye ile anlaşıyor ve o yayınevi sadece o kırtasiyeye bu kitapları satıyor. Sizi bu kitapları almaya mecbur kılıyorlar" ifadelerini kullandı.

"Kitap alanlar il hakem heyetlerine başvursun"

Yüzde 15 indirimli kitap satışı için dahi arandığını anlatan Subaşı, "İş o kadar çeteleşmiş ki özel okul velilerinin şahsi cep telefonu numaralarını bu anlaştıkları kırtasiyelere veriyorlar. Bu kırtasiye sonra beni arıyor ve kızımın tüm bilgilerimi söyleyerek 'Kitapları almamışsınız, şu tarihe kadar alırsanız size yüzde 15 indirim yapacağız' diyor. Velilerin kişisel verileri kırtasiyeler ile paylaşıyorlar. Bu yapılan rekabet kanununa aykırı, bir yer ile anlaşıp insanları buna dayatmak aykırı. Öte yandan bin liralık kitabı 30 bin liraya satmak ve 'Sen bu kitapları almazsan çocuğun sınava giremez, çocuğun derse alınmaz' baskısı kurmak bir tehdittir. Bin liralık kitaba 30 bin lira para verdirmek dolandırıcılıktır. Biz bu sözleşmeye bağlı olmak zorunda değiliz. Bu paraları ödeyip çocuğum mağdur olmasın diye kitap alanlar da varsa lütfen bulundukları illerdeki il hakem heyetlerine bu şekilde gabinle yüksek miktarda paralar ödediklerini bildirsinler" dedi.

"Çeteleşme çok büyük"

Geçen sene de aynı sorunu yaşadığını ve konuyu yargıya taşıdığını aktaran Avukat Nazan Akça Subaşı, "Kaymakamlık zaten özel okul hakkında soruşturma izni verdi. Şuanda mahkeme devam ediyor. Bu sene de böyle bir sorunla karşılaştık. Açılmış dava olmasına rağmen haksız uygulamayı devam ettiriyorlar. Aslında kar öyle büyük bir kar ki, öyle bir çeteleşme var ki, bir kişiyi feda edip bu işi yapmaya devam ediyorlar" diye konuştu.

Öte yandan Subaşı, özel okulda kitap almayan öğrencilerin yönetim tarafından derse alınmadığını da öne sürdü.