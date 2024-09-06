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Eğitim Öğretim Yılı Hazırlık Ödeneği ne zaman ve ne kadar ödenecek?

Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı 21.08.2024 tarih ve 111792700 sayılı yazılarıyla 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Hazırlık Ödeneğinin ne zaman ve ne kadar ödeneceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 06 Eylül 2024 14:00, Son Güncelleme : 06 Eylül 2024 11:42
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Eğitim Öğretim Yılı Hazırlık Ödeneği ne zaman ve ne kadar ödenecek?

57 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ek 32 nci maddesinde; "Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup: fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil) her öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere ve öğretim yılının başladığı ay içinde Milli Eğitim Bakam tarafından belirlenecek tarihte Cumhurbaşkanınca belirlenecek miktarda, öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenir." hükmü ile 7489 sayılı 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli (K) Cetvelinin "IV- Diğer Ödemeler" kısmının 3 üncü maddesinde; "657 sayılı Kanunun ek 32 nci maddesi uyarınca verilecek öğretim yılma hazırlık ödeneği; öğretim yılının başladığı aydan sonra ve birinci dönem ders yılının sonundan önce göreve başlayanlara %75'i. birinci dönem ders yılından soma ve ikinci dönem ders yılının sona ermesinden önce göreve başlayanlara ise %50'si oranında yapılır." ifadesi yer almaktadır.

Diğer taraftan; Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2024 ve 2025 Yıllarını Kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşmenin Eğitim. Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme bölümünün "Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği" başlıklı 11 inci maddesinde; "657 sayılı Kanunun ek 32 nci maddesinde öngörülen öğretim yılına hazırlık ödeneği (4.500) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ödenir." hükmü yer almaktadır.

Buna göre, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup filen öğretmenlik yapanlara 4.500 gösterge rakamının yürürlükteki memur aylık katsayısı çarpımı sonucu 4.085.08 TL tutarındaki öğretim yılına hazırlık ödeneği 02.09.2024 talihinden itibaren ödenecektir.

İşte o yazı;

Ahmet KANDEMİR

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